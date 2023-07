von Jessica Kröll R&B-Sängerin Monica gab am Samstag in Detroit auf einen Festival ein Konzert, als es zu Tumulten im Zuschauerraum kam. Ein Mann war einer Frau gegenüber handgreiflich geworden. Die Sängerin reagierte, stoppte ihren Auftritt und sprang von der Bühne, um zu helfen.

US-Sängerin Monica hat am Wochenende einen Auftritt unterbrochen, um einem Fan zur Seite zu springen. Die 42-Jährige war am Samstagabend zusammen mit Ashanti Headliner beim Riverfront Music Festival in Detroit. Während ihrer Performance kam es im Publikum offenbar zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau.

Videos der Szene machen derzeit in den Sozialen Netzwerken die Runde. Wie darauf zu sehen ist, unterbricht Monica ihren Auftritt. Sie wendet sich an den mutmaßlichen Angreifer, erklärt, dass man keine Frau schlage und fragt, ob er den Verstand verloren habe. Dann springt sie von der Bühne und geht auf den Mann zu. Was sie genau zu ihm sagt, ist nicht zu verstehen. Kurz darauf geht die Sängerin zurück auf die Bühne und erklärt: "Ich habe gesehen, wie er der Frau ins Gesicht geschlagen hat und da habe ich die Beherrschung verloren. Ich entschuldige mich bei allen. Ich entschuldige mich aus tiefstem Herzen."

Monica wird im Netz für ihren Einsatz gefeiert

Für ihr beherztes Einschreiten bekam die Sängerin im Netz haufenweise Lob. Warum sie so reagierte, erklärt sie später in einem Fernseh-Interview mit CNN: "Es war reiner Instinkt. Ich wollte einfach nicht, dass sie verletzt wird und es nicht nach Hause schafft, nachdem sie nur als Konzertbesucherin für mich und Ashanti gekommen war." Als Superheldin fühle sie sich jedoch nicht. "Ich habe das getan, was ich hoffe, dass jemand tun würde, wenn er sieht, dass das meiner Tante oder meiner Mutter passiert."

Wie mehrere US-Medien berichten, soll sich auch der Veranstalter nach dem Vorfall in einem Statement unter anderem wie folgt geäußert haben: "In erster Linie möchten wir Monica für ihren Mut und ihr entschlossenes Eingreifen während eines unglücklichen Vorfalls auf unserem Festival danken. Ihr Handeln hat gezeigt, dass sie sich für die Sicherheit und den Respekt ihrer Fans einsetzt, und hat uns in unserer Überzeugung bestärkt, dass sie nicht nur ein außergewöhnliches Talent, sondern auch ein außergewöhnlicher Mensch ist (…)".

Quellen: CNN, Instagram