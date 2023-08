Die Sängerin der schwedischen Kultband Abba steht angeblich vor dem Comeback. Spekulationen gibt es auch über den Titel ihres neuen Songs.

Können sich Abba-Fans auf neue Musik von Agnetha Fältskog (73) freuen? Mit einer geheimnisvollen Botschaft auf Instagram hat die schwedische Sängerin Spekulationen um ein mögliches Comeback ausgelöst.

"Where Do We Go From Here?", hieß es auf dem verifizierten Instagram-Account "agnetha_official" sowie auf einer neuen Webseite. Auf dem sozialen Netzwerk und in Fanforen löste das direkt Spekulationen über eine Rückkehr der Musikerin aus.

Nach Informationen der schwedischen Zeitung "Aftonbladet" wird die Abba-Sängerin in den nächsten Tagen neue Musik veröffentlichen. Wahrscheinlich werde das Lied "Where Do We Go From Here?" heißen, schrieb das Blatt. Fältskogs Sprecher Andreas Lindé wollte das gegenüber der Zeitung nicht kommentieren.

Die 1950 in Jönköping geborene Fältskog bildete zusammen mit ihrem früheren Partner Björn Ulvaeus sowie Benny Andersson und Anni-Frid "Frida" Lyngstad die schwedische Kultband Abba. Nach dem Welterfolg mit der Popgruppe brachte sie in den 1980er Jahren drei Alben als Solo-Künstlerin heraus. Später folgten zwei weitere Alben, zuletzt "A" im Jahr 2013.