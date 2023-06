Seine "Love Songs" kommen bei den Musikfans sehr gut an. Peter Fox schafft es auf Anhieb an die Spitze der deutschen Albumcharts.

Der Influencer und Entertainer Twenty4tim ist zum dritten Mal auf Platz eins der deutschen Single-Charts gelandet - diesmal zusammen mit Kitty Kat und dem Duett "Hot Or Not". Bei den Alben schaffte es Peter Fox zielsicher auf die Eins mit seinen "Love Songs", wie GfK Entertainment am Freitag mitteilte.

In den Single-Charts müssen sich die Langzeitbesetzer der Spitzenposition, Udo Lindenberg und Apache 207, diesmal mit Platz zwei zufrieden geben, wie es von GfK hieß: "Der "Komet" wahrt an zweiter Stelle seine Chance, kommende Woche mit Matthias Reims "Verdammt, ich lieb' Dich" in puncto Nummer-eins-Platzierungen gleichzuziehen."

Otto kommt mit dem "Friesenjung" zurück

Der 22-jährige Twenty4tim hatte schon im Oktober mit dem Lied "Gönn dir" und Ende April mit "Icecream" Nummer-eins-Songs. Der Kölner, der eigentlich Tim Maximilian Kampmann heißt, hat etwa 2,5 Millionen Instagram-Follower, mehr als 400 000 monatliche Spotify-Hörerinnen und Hörer und fast 5 Millionen Tiktok-Fans. Seine Clips im Netz sind oft Comedy-Videos, in denen er sich verkleidet und schminkt. In seinen Musikvideos traten schon Promis wie Micaela Schäfer, Désirée Nick, Katja Krasavice oder Sylvie Meis und Bruce Darnell auf.

Ottos Lied "Friesenjung" von 1993 – ein Cover des Sting-Ohrwurms "Englishman in New York" – stieg dank eines Samples der Rapper Ski Aggu und Joost auf Rang drei in die Single-Charts ein. "Für Komiker Otto Waalkes ist es die höchste Single-Platzierung überhaupt sowie der zweite Charthit nach dem Filmsong "Steh' auf, wenn du auf Zwerge stehst", der 2006 bis auf Position zwölf gestürmt war", hieß es von den Charts-Ermittlern am Freitag. Auf Platz vier landete der Rapper Pashanim ("Bagchaser Can"), auf der Fünf Apache 207 als Solokünstler ohne Lindenberg ("Wenn das so bleibt").

Bei den Alben liegt hinter Peter Fox das ebenfalls neue Album "Ride" von Nico Santos, gefolgt von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert, Vol. 10" (Vorwoche Platz zwei). Neu auf der Vier ist Liedermacher Heinz Rudolf Kunze ("Können vor Lachen") und neu auf der Fünf die Schlagersängerin Monika Martin ("Diese Liebe schickt der Himmel").

Rock-Ikone Tina Turner, die am Mittwoch vergangener Woche im Alter von 83 Jahren starb, ist postum mit drei Alben in den Charts: "Simply The Best" (Platz 46), "Break Every Rule" (48) und "All The Best!" (49).