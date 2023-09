Fans von Taylor Swift können ihre aktuelle Welttournee bald auch im Kino erleben. Mit ihrer Ankündigung macht die Musikerin einem anderen Film Konkurrenz.

US-Musikerin Taylor Swift (33) bringt ihre laufende Welttournee "The Eras Tour" nun auch auf die große Leinwand. Diese Tour sei die bisher bedeutungsvollste und spannungsgeladenste Erfahrung ihres Lebens, schrieb der Popstar auf Instagram.

Sie sei "überglücklich", nun ihren Fans mitzuteilen, dass sie die Tour als Konzertfilm im Kino erleben könnten. Dazu postete Swift ein gut einminütiges Video mit einem Zusammenschnitt von ihren Auftritten. Filmstart ist laut Ankündigung der 13. Oktober in nordamerikanischen Kinos.

Großer Ansturm auf Tickets erwartet

Tickets waren sofort im Vorverkauf erhältlich. Die US-Kinokette AMC machte sich laut Mitteilung auf einen großen Ansturm gefasst. Die Webseite des Unternehmens gab die Länge des Films mit 2 Stunden 45 Minuten an.

Am 13. Oktober sollte ursprünglich auch der Horrorstreifen "Der Exorzist – Bekenntnis" in den USA anlaufen, doch Produzent Jason Blum reagierte prompt auf Swifts Ankündigung und verlegte den US-Kinostart eine Woche vor. "Look What You Made Me Do", witzelte Blum auf der Online-Plattform X (ehemals Twitter) in Anspielung auf den Liedtitel von Swift, mit dem Hashtag #TaylorWins.

Swift ist seit März mit ihrer "The Eras Tour" weltweit unterwegs. Die Europa-Etappe der Tour soll im Mai 2024 in Paris starten. Im Juli kommenden Jahres will sie auch in Gelsenkirchen, Hamburg und München auf der Bühne stehen.