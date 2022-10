Damit ein guter Film seine Wirkung voll entfaltet, braucht es auch die passende Musik. Erst mit der richtigen musikalischen Untermalung werden Liebesszenen richtig anrührend und Actionbilder mitreißend. Und nicht zu unterschätzen ist auch, dass ein mit prominenten Namen gespickter Soundtrack dem kommerziellen Erfolg eines Films zuträglich sein kann.

Aber mitunter funktioniert das Prinzip auch umgekehrt: Manche Songs erreichen erst durch Filme und Serien ein größeres Publikum und werden zu Hits. Stücke wie "My Heart Will Go On" von Celine Dion oder "Lose Yourself" von Eminem wurden eigens für den Soundtrack von Filmen verfasst und komponiert – sie sind untrennbar mit den Filmtiteln "Titanic" und "8 Mile" verbunden.

Filme und Serien verhelfen Songs zu Berühmtheit

Dann allerdings gibt es auch die Songs, die eher zufällig zu Ruhm gelangen. Sie werden von Film- und Serienproduzenten für bestimmte Szenen ausgewählt, weil sie beispielsweise die Stimmung perfekt musikalisch verkörpern.

Und plötzlich bekommen Millionen von Zuschauer:innen einen Song nicht mehr aus dem Ohr, googeln ihn, hören sich das Stück immer wieder auf Youtube und Spotify an.

So geschehen zum Beispiel bei "Chasing Cars", dem Hit der Band Snow Patrol. Das Lied haben sofort viele Menschen im Ohr, wenige aber wissen, dass es ursprünglich eine Szene aus der Serie "Greys' Anatomy" war, die es so bekannt machten.

Und die Netflix-Serie "Stranger Things" erwies sich als Sprungbrett für jahrzehntealte Songs: "Running Up That Hill", im Original von Kate Bush aus dem Jahr 1985, wurde mit 37 Jahren Verspätung doch noch zum Nummer-Eins-Hit, nachdem es in der Serie eine wichtige Rolle gespielt hatte.

Und auch der Song "Master of Puppets" von Metallica schaffte über "Stranger Things" den Wiedereinstieg in die Charts.