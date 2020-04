Sehen Sie im Video, wie ein 99-jähriger Brite gleich mehrere Weltrekorde aufgestellt hat.





Ursprünglich wollte Captain Tom Moore nur 1000 Pfund an Spenden für das britische Gesundheitssystem sammeln. Dazu drehte der 99-jährige Kriegsveteran 100 Runden in seinem Vorgarten. Doch statt 1000 Pfund kamen Dutzende Millionen zusammen - und obendrauf gab es jetzt nun auch noch einen Nummer-Eins-Hit in den Charts. Damit wurde der Senior nur wenige Tage vor seinem 100. Geburtstag vom Guinness-Buch der Rekorde zum ältesten Mann mit einem Nummer-1-Hit in den britischen Charts gekürt. Seine Version von "You'll Never Walk Alone" stieg direkt auf Platz eins ein und verkauft sich bestens. Bereits zuvor hatte er einen Guinness-Buch-Rekord aufgestellt für das meiste Geld, das ein Einzelner durch einen Wohltätigkeitsspaziergang gesammelt hat. Captain Tom, wie ihn alle nennen, nutzt seit einem Hüftbruch einen Rollator. Durch die erfolgreiche Spendenaktion in England ist er nun völlig ungeplant zu einem berühmten Helden geworden. Die große Aufmerksamkeit, die er zurzeit bekommt, scheint ihm nicht viel auszumachen. Sein 100. Geburtstag ist am 30. April - und man darf schon jetzt darauf gespannt sein, was er sich wohl als nächstes ausgedacht hat.