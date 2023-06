Der berühmte Musiker wurde 1996 unter ungeklärten Umständen erschossen. Nun erhielt Shakur posthum einen Stern auf dem "Walk of Fame" in Hollywood.

Der Rapper Tupac Shakur (1971-1996) ist posthum in Hollywood geehrt worden. Auf dem berühmten "Walk of Fame" wurde die 2758. Sternenplakette enthüllt. Sie trägt den Namen des Musikers, Schauspielers, Aktivisten und Dichters.

Er sei zu einem "Symbol für Rebellion" geworden, ähnlich wie Malcolm X und Che Guevara, das in der ganzen Welt verstanden werde, sagte US-Regisseur Allen Hughes ("Broken City"). Hughes drehte die neue Doku-Serie "Dear Mama: The Saga of Afeni and Tupac Shakur" über Tupac Shakur und seine Mutter, die "Black Panther"-Aktivistin Afeni Shakur.

Die jüngere Schwester des Rappers, Sekyiwa "Set" Shakur, enthüllte die Plakette vor jubelnden Fans. "Wir ehren die Arbeit und die Leidenschaft, die er aufbrachte, um seine Träume zu verwirklichen", sagte sie unter Tränen.

Shakur unter ungeklärten Umständen erschossen

Shakur ("All Eyez on Me") gehörte zu den erfolgreichsten Rap-Künstlern der 90er Jahre. 2017 wurde der Musiker in die Rock and Roll Hall of Fame in Cleveland (Ohio) aufgenommen.

Der in New York in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsene Hip-Hop-Star war zeitweise in Drogenhandel und andere Kriminalität verwickelt, er kam auch ins Gefängnis. In Kalifornien arbeitete er unter anderem mit dem für Gangsta-Rap bekannten Label Death Row Records.

Shakur wurde 1996 im Alter von 25 Jahren in Las Vegas auf offener Straße unter ungeklärten Umständen erschossen. Damals gab es Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden Rappern der Ost- und Westküste.