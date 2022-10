Taylor Swift fand keinen Schlaf – und komponierte Lieder, in denen sie ihre Seele öffnet

von Jochen Siemens Die singende Geschichten-Erzählerin Taylor Swift hat in schlaflosen Nächten 13 neue Songs geschrieben. Das neue Album heißt "Midnights" und erscheint an diesem Freitag.

An diesem Freitag wird es so sein, wie es immer bei ihr ist. Ab Mitternacht werden weltweit die Server der Streamingdienste ächzen, die Klickzahlen für Songs wie "Lavender Haze" und "Karma" werden minutenschnell jenseits der Millionen sein. Wer noch altmodisch Musik auf CD oder Vinyl hört, wird, wo es geht, die Geschäfte belagern. Sinnigerweise heißt das neue Album "Midnights" und ist, wie Taylor Swift sagt, in 13 schlaflosen Nächten Lied für Lied entstanden. Erster Eindruck, nach den wenigen Songproben, die vorab zu hören waren: "Midnights" ist ein sehr erdiges und kraftvolles Album geworden.