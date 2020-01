The winner takes it all - na ja, fast. Bei der Verleihung der Grammy-Awards in Los Angeles hat Nachwuchssensation Billie Eilish gleich vier Mal abgeräumt. Sie erhielt die Top Awards - für das beste Album, den besten Song, die Aufnahme des Jahres und für die beste Newcomerin. Geehrt wurde sie für ihr Studioalbum "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" und ihre Single "Bad Guy". "So viele Songs hätten es verdient. Es tut mir Leid. Ich danke Euch so sehr, das ist das erste Mal hier für mich, ich hätte nie gedacht, dass das passieren könnte. Ich habe bisher immer nur zugesehen." Eilish hatte das Album zusammen mit ihrem Bruder Finneas aufgenommen, in dessen Schlafzimmer. Auch die Newcommerin Lizzo räumt ab, nahm drei Grammys mit nach hause. "Ihr alle sorgt dafür, dass wir miteinander kommunizieren, ihr alle hier in diesem Saal. Wir müssen weitermachen und uns einander zuwenden. Das ist der Beginn einer neuen Art, Musik zu machen. Musik, die die Menschen wieder beweg, die sich verdammt gut anfühlt und Menschen befreit." Tyler, the Creator gewann den Grammy für das Beste Rap Album. Und er lieferte dann, wie viele weitere Kollegen, eine beeindruckend Bühneshow. Begonnen hatte die Verleihung mit einem Moment der Andacht. Denn am selben Tag war NBA-Star Kobe Bryant bei einem Helikopterabsturz ums Leben gekommen, der auch das Leben seiner Tochter und sieben weiterer Menschen gekostet hatte. Im Staples Center, dem Ort der Verleihung, sind die Los Angeles Lakers beheimatet, für die Bryant 20 Jahre lang gespielt hatte.