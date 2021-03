(Videoquelle: RTL.de Sie waren in den 2000ern Deutschlands erfolgreichste Girlband mit Songs, die viele von uns wohl bis heute textsicher mitsingen können. Und das ist auch gut so! Denn mehr als 20 Jahre nach der Band-Gründung feiern Lucy, Sandy, Jessica und Nadja jetzt ihre Wiedervereinigung – einzig Engel "Vany" fehlt von der Originalbesetzung.Am 14. Februar, 17.45 Uhr in der RTL-Sendung "Exklusiv Weekend" treffen die vier Frauen das erste Mal seit ihrer Trennung 2014 wieder aufeinander. Im exklusiven Teaser-Video erzählen dir die "Engel", wie es dazu kam.

Die No Angels sind zurück und legten in der ARD ihren ersten Comeback-Auftritt hin. Die Fans sind begeistert – und können sich nun auch noch auf ein neues Album der Band freuen.

So manchen von uns dürfte es ein wenig erschrecken, dass der erste Superhit der No Angels bereits – Achtung! – 20 Jahre zurückliegt. Dabei kann man sich doch noch so gut daran erinnern, bei "Popstars", der ProSieben-Castingshow, mitgefiebert zu haben, bis am Ende Lucy, Nadja, Vanessa, Sandy und Jessica gewannen und ihre erstaunliche Karriere starteten. Seither folgten zwei Trennungen und ein eher kurzlebiges Comeback, außerdem musste die Gruppe den endgültigen Abgang von Vanessa Petruo hinnehmen, die inzwischen als Psychologiedoktorandin in den USA lebt und arbeitet.

Doch pünktlich zum 20. Jubiläum haben sich die verbliebenen vier Sängerinnen zur großen Freude der Fans wieder zusammengefunden – nachdem sie sich zehn Jahre lang nicht persönlich zu viert getroffen hatten. Und alle scheinen es zu genießen, wieder gemeinsam auf der Bühne zu stehen – wenn es manchen Fan auch etwas schmerzen dürfte, dass der erste Comeback-Auftritt der Girlgroup ausgerechnet in einer Schlagershow stattfand.

Gelungener Comeback-Auftritt

In Florian Silbereisens "Schlagerchampions" in der ARD legten Lucy Diakovska, 44, Sandy Mölling, 39, Nadja Benaissa, 38, und Jessica Wahls, 44, ihre erste Performance nach der Reunion hin: Natürlich gab es eine aufgefrischte Version von "Daylight In Your Eyes" zu hören. Hinterher rief Lucy Diakovska ihren Mitstreiterinnen fröhlich zu: "Mädels! We did it!" Das Publikum im ARD-Studio war begeistert, einige Fans starrten mit leuchtenden Augen auf die Bühne und konnten kaum fassen, ihre Lieblingsband nach Jahren wieder gemeinsam dort zu sehen.

Die No Angels im Jahr 2008 © Daniel Karmann / Picture Alliance

Und die Freude der Fans darf weitergehen: Zum 20. Bandgeburtstag gibt es nun außerdem ein Album! Enthalten soll es die größten Hits der Gruppe, allerdings neu aufgenommen und produziert – "im komplett frischen Gewand im Geiste der Zeit", sagt Lucy Diakovska. Die Platte wird einfach "20" heißen und kann bereits vorbestellt werden, erscheinen soll sie aber erst im Juni.

