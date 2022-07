von Eugen Epp Musik aus den Charts? Das ist etwas für junge Leute ohne Musikgeschmack, unser Autor hat damit längst nichts mehr am Hut. Als er sich doch einmal reingehört hat, entdeckte er aber erstaunlich viele alte Bekannte.

Mal ehrlich: Kennen Sie Domiziana? Wissen Sie, wer Julian Sommer ist? Und haben Sie schon mal bewusst etwas von Liaze gehört? Wenn ja, dann sind Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht älter als 25. Wenn nein, dann geht es Ihnen wie mir – Sie haben einfach keine Ahnung, welche Musik gerade angesagt ist. Zumindest dann, wenn man angesagte Musik mit den Top-Positionen in den aktuellen Charts gleichsetzt.

Ich geb’s zu: Ich bin mit Mitte 30 schon längst zu alt für Charts. Die Namen, die in der Hitliste ganz oben stehen, sagen mir fast alle nichts, die Songtitel ebenso wenig. Und würde man mir eines dieser Lieder vorspielen, würde ich es höchstwahrscheinlich nicht erkennen. Ich bin einer von denen, die Musiktitel aus der Top Ten nur dann kennen, wenn sie durch Serienauftritte unverhofft wieder an die Oberfläche kommen oder gerade über ihren sexistischen Text diskutiert wird. Einer, der verächtlich schnaubt, wenn jemand selbst seinen Musikgeschmack mit "Charts" bezeichnet.

Aber für prinzipiell Musikinteressierte meiner Generation fördert ein Hördurchgang in den aktuellen Charts Erstaunliches zutage: Man erlebt einen Flashback nach dem anderen, zu der Musik der eigenen Jugend oder Hits, zu denen man immer noch gern tanzt. Auf TikTok gibt es einige Videos mit Beispielen.

Aktuelle Charts: Viele alte Bekannte in neuem Gewand

Na, kam Ihnen da etwas bekannt vor? In den aktuellen Hitlisten, egal ob es um die klassischen Single-Charts geht oder die Streamingcharts, stößt man immer wieder auf sogenannte Samples. Das sind Bruchstücke bekannter Songs, die in neuen Stücken verarbeitet werden. Liaze etwa hat sich bei Coldplays "Paradise" (2011) bedient, Luciano bei "Beautiful Girls" von Sean Kingston (Original aus dem Jahr 2007) und in "Powerade" von Ion Miles klingt überdeutlich der MGMT-Hit "Kids", ebenfalls aus dem Jahr 2007, an.

Es kann sich also durchaus lohnen, auch mal wieder in das reinzuhören, was gerade in den deutschen Kinder- und Jugendzimmern läuft. Mal abgesehen davon, dass man ab einem gewissen Alter neue musikalische Impulse bitter nötig hat: Einer Studie zufolge kommt es durchschnittlich mit 31 Jahren zum "musikalischen Stillstand", ab dann entdeckt man keine neue Musik mehr und hält sich mehr oder weniger an die gleichen Bands und Songs.

Ein Zeichen für weniger Kreativität? Nicht unbedingt

Woran aber liegt es, dass so viele Künstler:innen Samples einsetzen? Hat die neue Generation von Musiker:innen keine Ideen mehr, ist die Kreativität verloren gegangen? Nicht unbedingt. Samples und Cover sind nichts Verwerfliches und – in der einen oder anderen Form – schon seit langer Zeit fester Bestandteil der Musikproduktion. Man merkt es nur nicht immer. Schließlich braucht man ein gewisses Hintergrundwissen, um ältere Stücke als solche zu erkennen. Und manchmal auch einfach etwas mehr Lebenserfahrung.

Ich jedenfalls muss zugeben, dass ich zum Beispiel sehr lange ganz selbstverständlich davon ausging, dass "Running Up That Hill" ein Song von Placebo ist. Dass das Lied in Wirklichkeit viel älter ist und von Kate Bush stammt, wurde mir erst bewusst, als es kürzlich durch die Netflix-Serie "Stranger Things" ein Revival erfuhr. Asche auf mein Haupt. So oder so: Vielleicht muss ich der aktuellen Chart-Musik doch öfter eine Chance geben.