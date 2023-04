von Eugen Epp Ein Comeback von Oasis? Das liegt noch in weiter Ferne. Ein auf Youtube aufgetauchtes Album wurde von einer KI generiert – Sänger Liam Gallagher ist dennoch angetan.

Eigentlich müsste man mal ein Experiment durchführen: Man müsste einem eingefleischten Oasis-Fan das Album "The Lost Tapes" vorspielen und schauen, was er oder sie davon hält. Fällt wirklich auf, dass es sich nicht um verschollene Songs oder gar um das langerwartete Comeback der Britrock-Band handelt?

Denn das Album, das vor einigen Tagen auf Youtube aufgetaucht ist, hört sich täuschend echt an – in Wirklichkeit wurde es allerdings von einer Künstlichen Intelligenz produziert. Den Auftrag dazu gab die britische Band Breezer, sie nennt ihr Projekt "Aisis", in Anlehnung an den Bandnamen und den englischen Ausdruck "Artificial Intelligence" (AI) für Künstliche Intelligenz. Von Breezer stammen die Instrumente und die Texte, berichtet der "Guardian". Die Stimme von Liam Gallagher wurde hingegen künstlich erzeugt.

Fans warten sehnsüchtig auf Oasis-Comeback

"Unsere Band klang genau wie Oasis. Also musste ich nur noch meinen Gesang durch den von Liam ersetzen", erklärte Breezer-Sänger Bobby Geraghty dem "Guardian" und erzählte auch, wie die Band auf die Idee kam: "Wir waren einfach gelangweilt davon, auf ein Oasis-Comeback zu warten. Liam und sein Bruder (Noel Gallagher, Anm. d. Red.) versuchen jetzt einfach, sich gegenseitig zu übertreffen. Aber das ist nicht Oasis." 2009 hatten sich Oasis, eine der wichtigsten und einflussreichsten britischen Band, nach sieben Alben aufgelöst. Die Brüder Liam und Noel Gallagher hatten sich zerstritten.

Liam Gallagher war schon mal begeistert von dem Projekt: "Es ist besser als all der andere Schnickschnack da draußen", twitterte der frühere Oasis-Sänger und freute sich: "Ich klinge mega!" Eine halbe Stunde dauert das KI-generierte Album, es enthält acht Songs. Fans von Oasis hoffen seit vielen Jahren auf ein Comeback, immer wieder gab es auch Andeutungen in die Richtung, zusammenraufen konnten sich die Gallagher-Brüder aber bisher nicht. Sowohl Liam als auch Noel Gallagher sind mit Solo-Projekten beschäftigt.

Schon zuvor hatte ein vermeintlicher neuer Song der kanadischen Superstars Drake und The Weeknd für Aufsehen gesorgt. Das Stück "Heart On My Sleeve" hört sich täuschend echt an, wurde aber ebenfalls von einer Künstlichen Intelligenz generiert.

Quellen: Aisis auf Youtube / "Guardian" / Liam Gallagher auf Twitter