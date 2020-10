Im wöchentlichen Ranking um die meisten Verkäufe hat sich einiges getan. Fünf Neueinsteiger begen die ersten Plätze bei den Alben.

Mit dem Musikprojekt Schiller hat Christopher von Deylen bereits sechs Alben an die Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts gebracht. Dasselbe Kunststück gelingt ihm nun mit «Colors», dem ersten Album unter seinem bürgerlichen Namen, wie GfK Entertainment am Freitag mitteilte.

Sämtliche Top-5-Plätze gehen an Neueinsteiger. Zweite sind die Rapper KC Rebell & Summer Cem («Maximum III»), gefolgt von Nena mit «Licht». Die remasterte Version «Wildflowers & All The Rest» von Tom Petty - der am vergangenen Dienstag 70 Jahre alt geworden wäre - kommt auf Position vier und damit deutlich höher als vor 26 Jahren, als für «Wildflowers» nur Rang 15 drin war. Katie Melua («Album No. 8») ist Fünfte.

In den Single-Charts erobert die HipHop/Pop-Nummer «Mood» von 24kGoldn feat. Iann Dior wieder die Spitze. Auf den dahinterliegenden Plätzen folgen Internet Money & Gunna feat. Don Toliver & NAV («Lemonade») und Mero & Nimo («Désolé»).