Mariah Carey stimmt so früh wie noch nie mit ihrem Song «All I Want For Christmas Is You» auf Weihnachten ein. Foto: Brent N. Clarke/Invision/AP/dpa

Es sind zwar noch fast fünf Wochen bis Weihnachten, doch zwei Pop-Klassiker stimmen schon jetzt auf das Fest ein. Bei den Alben dominieren AC/DC, die Toten Hosen und Bruce Springsteen.

In den Charts kommt Weihnachtsstimmung auf: So früh wie nie sind Mariah Carey und Wham! mit ihren Evergreens dieses Jahr in die Single-Charts eingestiegen. Das teilte GfK Entertainment am Freitag mit.

«All I Want For Christmas Is You» von Mariah Carey (1994) landete auf Platz 62, «Last Christmas» (1986) von Wham! auf der 86.

An der Spitze dominiert hingegen Hip-Hop. Nach drei Wochen auf Platz eins gibt Bonez MC («Angeklagt») die Krone an Genre-Kollege Samra («Kennst du das ?!») weiter. 24kGoldn feat. Iann Dior landen mit «Mood» auf der zwei, Lune mit «Gebe auf» auf Platz drei.

In den Album-Charts geht es diese Woche rockig zu: Mit ihrem Album «Power Up» steigen AC/DC auf Platz eins ein. Brian Johnson, Angus Young & Co. feiern damit laut GfK Entertainment die sechste Nummer-eins-Platte ihrer Karriere. Auf den Plätzen zwei und drei geht es gitarrenlastig weiter: mit den Toten Hosen («Learning English Lesson 3: Mersey Beat! The Sound Of Liverpool») und «Letter To You» von Bruce Springsteen.