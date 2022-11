"Kaum ein Tag, an dem ich nicht an sie denke": Per Gessle über das Roxette-Comeback

Drei Jahre nach dem Tod von Sängerin Marie Fredriksson kehrt Per Gessle mit der Band PG Roxette zurück. Im Interview verrät der Musiker, wie sehr er unter dem Verlust gelitten hat – und warum er dennoch weiter Musik macht. Von Alexander Nebe

Herr Gessle, am 9. Dezember ist der dritte Todestag von Marie Fredriksson, die nicht nur Ihre musikalische Partnerin, sondern auch eine sehr enge Freundin war. In welchen Momenten vermissen Sie Marie heute am meisten?

Ganz besonders schlimm ist es, wenn ich zufällig im Radio ihre Stimme höre. Es gibt bis heute kaum einen Tag, an dem ich nicht an Marie denke. Aber heute fällt es mir zum Glück endlich etwas leichter, mit dem Gedanken zu leben, dass sie nicht mehr da ist. Das erste Jahr nach ihrem Tod war extrem hart für mich. Mein Herz war gebrochen und ich fühlte mich phasenweise orientierungslos.

War es zumindest eine kleine Hilfe für Sie, dass Marie schon viele Jahre zuvor mit dem Krebs kämpfen musste?

Natürlich! Marie war bereits 17 lange Jahre krank, bevor sie starb. Es war eine Zeit der Achterbahnfahrten zwischen Hoffen und Bangen. Auch ich musste mich deshalb an den Gedanken gewöhnen, dass jeder einzelne Monat, jedes einzelne weitere Jahr mit ihr ein großer Segen für uns alle ist. Und dass wir uns unendlich glücklich schätzen konnten, dass sie noch da ist. Aber als sie dann starb, hat es mir trotzdem komplett den Boden unter den Füßen weggezogen. Auf so etwas kannst du dich einfach nicht vorbereiten.

Gab es in den vergangenen Jahren jemals den Punkt, an dem Sie darüber nachgedacht haben, das Kapitel Roxette für immer zu schließen?

Die Band ist so ein prägender Teil meines Lebens und meiner Geschichte. Und deshalb fühlte es sich für mich einfach nicht richtig an, nach Maries Tod einen Schlussstrich zu ziehen. Aber ich gebe zu: Als ein Jahr danach auch noch unser Drummer Pelle völlig unerwartet starb und die zudem auch noch die Corona-Krise weltweit die gesamte Musikszene in eine Art Schockstarre versetze, war ich zwischenzeitlich tatsächlich kurz am Zweifeln.

Was hat Sie dazu gebracht, am Ende doch weiterzumachen?

Ich bekomme bis heute immer wieder Briefe oder digitale Nachrichten von Fans, die mir schreiben, wie sehr sie die Musik von Roxette lieben, dass sie sich sehr darauf freuen, neue Songs von mir und der Band zu hören; und dass Marie das sicher so gewollt hätte. Das hat gereicht, um das Feuer wieder zu entfachen. Außerdem ist Musik zu schreiben, das einzige, was ich wirklich gut kann. Und noch einmal mit einem ganz neuen Projekt durchzustarten? Ich glaube, das wäre mir zu anstrengend.

Was war für Sie die größte Herausforderung bei der Produktion des neuen Albums?

Ich wollte Songs erschaffen, die zum einen den typischen Roxette-Style der späten Achtziger- und frühen Neunzigerjahre haben, zum anderen aber trotzdem modern und frisch klingen. "Pop-Up Dynamo!" sollte auf keinen Fall wie eine Retro-Platte wirken. Oder wie eine Sammlung von älteren Kompositionen, die es nicht auf ein früheres Album geschaffen haben. Das ist natürlich ein schmaler Grat – und ob mir das tatsächlich gelungen ist, müssen andere entscheiden…

Wie lange hat es gedauert, bis Sie mit Helena Josefsson und Dea Norberg die neuen weiblichen Stimmen für die Band gefunden haben?

Nach der offiziellen Auflösung von Roxette vor sechs Jahren wusste ich am Anfang nicht wirklich, was ich mit dem großen Erbe anfangen sollte. Es war unmöglich, Marie nach Ihrem Tod zu ersetzen. Und deshalb war es in meinen Augen der klügste Schritt, innerhalb der Roxette-Familie zu suchen: Helena und Dea sind seit 2010 bei uns Backround-Sängerinnen nun ein wichtiger Teil des neuen Sounds von PG Roxette.

Roxette stand und steht für puren Pop. Wie ist in Ihren Augen der Zustand der Popmusik im Herbst 2022?

Popmusik war schon immer ein Spiegel ihrer Zeit. Und heute ist es eine sehr seltsame Welt dort draußen: Alles ist heute computerisiert und fast alles liegt in den Händen von ein paar gigantischen Weltunternehmen. Man hat längst einen Algorithmus gefunden, der Popsongs genau nach dem Muster schreiben kann, die es heute hoch in die Charts schaffen. Jeden Tag kommen gefühlt 100.000 neue Songs auf den Streaming-Diensten heraus und oberflächlich betrachtet klingt da manches auch ganz ok, weil heute jeder mit Laptops, Plug-Ins oder Tuningmodulen arbeitet. Im Grunde kann heute fast jeder Musik machen.

Ein Instrument spielen und Noten lesen zu können, ist keine Voraussetzung mehr?

Nein, das brauchst du schon lange nicht mehr! Dafür sind die digitalen Musikprogramme einfach viel zu perfekt. Unabhängig davon vermisse ich heute eine andere wichtige Sache.

Und zwar?

Gute Melodien! Die sind doch der Kern von zeitlos gutem Pop. Klar gibt es die auch heute hin und wieder mal, aber viel zu selten. Aber vielleicht bin ich ja auch einfach nur ein älterer Herr, der den alten Zeiten nachtrauert und den Anschluss verpasst hat. Kids mögen die aktuellen Sounds – und die sind die Hauptzielgruppe von Popmusik. Spotify wurde ganz sicher nicht für mich erfunden.

Gibt es einen aktuellen Superstar, den Sie persönlich klasse finden?

Adele und Ed Sheeran vielleicht. Aber eigentlich passen die beiden nicht wirklich als Antwort, weil die beiden mit ihrem Musikstil die heutige Zeit nicht wirklich repräsentieren. Ansonsten fällt mir ehrlich gesagt nicht mehr viel ein. Es hat sich vieles zum Negativen verändert, als DJs wie David Guetta zu den neuen Superstars wurden. Das hat den klassischen Künstlern viel Wind aus den Segeln genommen, weil die DJs anfingen, anonyme Sängerinnen und Sänger für ihre Platten zu engagieren. Und so hatte man plötzlich all diese großen Hits, aber man wusste nicht wirklich, wer da jetzt eigentlich singt.

Sie sind heute 63 Jahre alt. Was ist für Sie persönlich die größte Herausforderung des Älterwerden?

Rein körperlich habe ich das große Glück, dass es die Natur offenbar recht gut mit mir gemeint hat, ich deshalb nur sehr wenig mit den typischen Verschleißerscheinungen des Körpers zu kämpfen und mich auch optisch einigermaßen gehalten habe. Es macht mich aber extrem wütend, dass ich zunehmend Menschen verliere, die mir in meinem Leben etwas bedeuten. Enge Familienmitglieder, gute Freunde – immer mehr Menschen sterben. Das ist eine Situation, mit der ich einfach nicht klarkomme.

Wer ist Ihre beste Freundin oder Ihr bester Freund?

Das ist ohne Wenn und Aber meine Frau Asa, mit der ich bereits seit 37 Jahren zusammenlebe und im kommenden Jahr 30 Jahre verheiratet bin. Wir vertrauen uns blind, lassen uns gegenseitig nötige Freiheiten in unserer Beziehung und versuchen schon lange nicht mehr, den Anderen zu verändern. Das perfekte Glücksrezept!

Ihr Sohn Gabriel ist jetzt 25 Jahre alt. Hat er von seinem Papa die musikalische Ader geerbt?

Immerhin soviel, dass er das Keyboard sehr gut spielt und hin und wieder in seinem kleinen Privatstudio an Ambient-Music-Tracks bastelt. Das allerdings nicht auf professioneller Ebene, sondern nur aus Spaß an der Freude. Beruflich schlägt es ihn in eine ganz andere Richtung: Er hat erst kürzlich sein Informatikstudium abgeschlossen und nun möchte er sich in der IT-Branche selbständig machen. Ich bin wahnsinnig stolz auf ihn – und es ist für mich völlig ok, dass er nicht in meine Fußstapfen tritt.

Welchen guten Ratschlag würde Sie mit Ihrer heutigen Lebenserfahrung Ihrem 18-jährigen Ich geben?

Folge immer deinem Bauchgefühl! Dieses Credo habe ich erst mit den Jahren verinnerlicht und früher viel zu oft auf die Meinungen anderer Menschen in essenziellen Entscheidungen – ganz egal ob nun privat oder beruflich – gehört. Die Fähigkeit zu entwickeln, sich selbst und seinem Bauchgefühl zu vertrauen, ist eine der wichtigsten Herausforderungen des Lebens. Und ich beneide jeden, dem das bereits in jungen Jahren gelingt.