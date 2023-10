Travis Kelce hat in seiner NFL-Karriere schon einiges gewonnen, unter anderem zweimal den Super Bowl. Doch die größte Aufmerksamkeit bekommt er wegen eines Liebesgerüchts: Er soll mit Pop-Superstar Taylor Swift liiert sein. Das hebt die Hysterie auf ein neues Niveau – und der ganze NFL-Zirkus profitiert. von Anja Rau

Die Erfolge von Travis Kelce sind beeindruckend. Seit zehn Jahren spielt der Tight End in der NFL, 2013 drafteten ihn die Kansas City Chiefs als insgesamt 63. Spieler. Mit der Franchise gewann er 2019 und 2022 den Super Bowl und hat dabei jeweils einen Touchdown gefangen. Er wurde bereits achtmal in den Pro Bowl gewählt und ist Teil des NFL 2010s All-Decade-Team, gemeinsam nur mit dem legendären Rob Gronkowski, dem Sidekick von Tom Brady, auf seiner Position.

In sieben aufeinanderfolgenden Saisons hat er 1000 Receiving Yards eerreicht, ein NFL-Rekord. Einen solchen hält er auch den Rekord der meisten Receiving-Yards, 2020 waren 1416 Yards, obwohl er nur 15 Spiele bestritt. Die Marke von 10.000 Receiving-Yards in seiner Karriere erreichte er 2022, weniger Saisons (10) als er brauchte kein Tight End zuvor. Er ist ein wichtiger Spieler im Team von Star-Quarterback Patrick Mahomes.

Neben dem Platz hat sich der 33-Jährige ebenfalls einiges aufgebaut, was ihm Rampenlicht garantiert. 2016, da spielte er immerhin bereits drei Jahre in der NFL, war er Hauptperson in der TV-Show "Catching Kelce", einer Kuppel-Show ähnlich wie "Der Bachelor". Die Beziehung mit der Gewinnerin hielt übrigens nicht. Er hat eine Folge der Late-Night-Show "Saturday Night Live" auf NBC moderiert. Gemeinsam mit seinem zwei Jahre älteren Bruder Jason, der als Center bei den Philadelphia Eagles unter Vertrag steht, betreibt er den beliebten Football-Podcast "New Heights".

Taylor Swift lässt Kelces Instagram-Kanal explodieren

Trotzdem musste erst eine Frau kommen, um seine Berühmtheit zu maximieren. Gar in unglaubliche Höhen schnellen zu lassen: Taylor Swift. Seit es Gerüchte gibt, dass die beiden ein Liebespaar sind, ist für Kelce nichts mehr, wie es einmal war. Dabei begann alles ganz harmlos. Im Podcast erzählte Kelce im Juli, dass er Swift gern während ihrer Tour beim Konzert in Kansas City treffen und ihr ein Freundschaftsarmband schenken wollte. Sie hätte jedoch abgelehnt, um ihre Stimme zu schonen. Dann erzählte er in der vergangenen Woche in einem ESPN-Interview, dass er Swift zu einem Spiel eingeladen hat: "Ich habe ihr gesagt: 'Ich habe gesehen, wie du die Bühne in Arrowhead (Stadion der Chiefs, Anm.d.Red.) gerockt hast. Vielleicht solltest du auch mal sehen, wie ich die Bühne in Arrowhead rocke, um zu sehen, wer von beiden mehr Strahlkraft hat."

Eine Provokation, deren Auswertung Kelce deutlich verliert. Swift hat allein bei Instagram 273 Millionen Follower, die "Swifties" genannten Fans sind bekannt für ihre Obsessivität – Kelce steht inzwischen bei 3,4 Millionen. Allerdings verzeichnet sein Kanal ein Wachstum von mehr als 35 Prozent in den vergangenen vier Wochen. Besonders explodiert sind die Zahlen am vergangenen Sonntag – 276 Prozent mehr als noch am Samstag.

Denn am Sonntag spielten die Kansas City Chiefs gegen die Chicago Bears. Die Chiefs schlugen die Gäste vernichtend mit 41:10 und Kelce schaffte einen Touchdown. Das eigentliche Spektakel aber stieg abseits des Rasens. In der Loge der Familie Kelce, dort, wo Mutter Donna ihren Sohn anfeuerte, saß auch: Taylor Swift. Und die Fans drehten durch. "Das hebt ihn auf eine völlig andere Ebene", sagte Daniel Durbin, Professor für Kommunikation an der University of Southern California, der "New York Times". "Das ist Berühmtheit auf Steroiden, und das hat eine starke Wirkung."

Sogar Star-Coach Belichick kommentiert den "Fang"

Der Star-Linebacker der Dallas Cowboys, Micah Parsons, postete auf X, früher Twitter, dass eine Frau "dein Leben verändern kann!!!" Sogar der für seine ruppigen Antworten bekannte Star-Coach Bill Belichick von den New England Patriots sagte in einer Radiosendung, dass "Travis Kelce in seiner Karriere schon viele große Fänge gemacht hat – das hier ist der größte".

Dabei – und das muss in der gesamten Geschichte mitgedacht werden – ist nicht gesichert, dass Kelce und Swift tatsächlich ein Liebespaar sind. Womöglich sind die beiden auch nur befreundet. Die beiden äußerten sich dazu bislang nicht konkret. Das hält die "Swifties" aber nicht davon ab, sich die schönsten Storys auszudenken und von einer großen Romanze zu träumen. Entsprechende Plakate waren im Arrowhead Stadium einige zu sehen.

Die Medien spielen da natürlich perfekt mit. Die Fox-Kameras schwenkten fast jedes Mal, wenn Kelce den Ball berührte, auf Swift, um ihre Reaktion einzufangen. Sie hat Chicken Fingers gegessen, sie hat die Chiefs angefeuert, sogar ein Lippenleser wurde auf sie angesetzt. Und: Sie trug eine Windbreaker-Jacke der Chiefs – die innerhalb von 30 Minuten auf der Merchandise-Seite Fanatics.com ausverkauft war.

Kelce: "Sie sah unglaublich aus"

Auch Mahomes fühlte die besondere Aufmerksamkeit, sagte er mit einem Augenzwinkern: "Ich hörte, dass sie im Haus war, und habe ein bisschen Druck verspürt. Ich wusste, ich musste Travis den Ball geben." Das hat geklappt, der Touchdown zeugt vom Erfolg. Kelce war mit dem Abend sehr zufrieden, darüber sprach er in seinem Podcast mit Bruder Jason. Der hatte gewitzelt: "Trav, wie fühlt es sich an, dass Taylor Swift dich endlich auf die Landkarte gebracht hat?" Travis Kelce sagte: "Ich fand es einfach großartig, dass jeder in der Loge nur Gutes über sie zu sagen hatte." Er betonte: "Sie sah unglaublich aus." Überhaupt schien er etwas Zeit gehabt zu haben, sie auf der Leinwand zu beobachten. "Die Chest Bumps (eine Aktion, bei der zwei Personen aufspringen und sich kräftig an der Brust anstoßen, Anm.d.Red.) in Zeitlupe zu sehen, die High Fives mit Mama zu sehen, zu sehen, wie das Chiefs-Königreich ganz aufgeregt war, dass sie da war – das war absolut hysterisch. Das war definitiv ein Spiel, an das ich mich erinnern werde, das ist verdammt sicher."

Ob zwischen Taylor Swift und Travis Kelce tatsächlich etwas läuft, bleibt offen. Die Welt spielt trotzdem verrückt. © Ed Zurga/AP/dpa

Gleichzeitig nahm er Bezug auf die Gerüchte, dass die beiden aus Werbegründen lediglich eine große Show spielen: "Wir haben es alles perfekt inszeniert, werte Damen und Herren." Er witzelte sogar über seinen Trainer Andy Reid, dass dieser Ansprüche als Heiratsvermittler geltend mache. "Dann hat Coach Reid allen erzählt, er sei Amor. Er hat das schon die ganze Zeit geäußert", sagte er. Jason Kelce fragte, ob etwas Wahres daran sei, dass Reid die beiden Stars zusammengebracht habe. "Ich weiß nicht einmal, wie ich das beantworten soll", so Travis Kelce. "Ich weiß, dass er die Swift-Familie schon vorher getroffen hat, also könnte er die ganze Zeit im Hintergrund gestanden haben." Ob die beiden nun wirklich ein Paar sind oder nicht, ließ er dagegen weiterhin im Verborgenen: "Es ist wirklich so, dass es mein Privatleben ist", sagte Travis Kelce. "Ich möchte unser beider Leben respektieren." Und weiter: "Ich genieße das Leben, und ich habe dieses Wochenende verdammt genossen."

Darauf hoffen, dass die Gerüchteküche weiterköchelt, dürften zahlreiche Profiteure. Unter anderem die TV-Stationen. Die treuen Fans der Sängerin schalteten ein, und einige von ihnen posteten in den sozialen Medien, dass sie zum ersten Mal Football schauen würden. Das schlug sich beeindruckend in den Zuschauerzahlen nieder. Die Fox-Übertragung des Spiels war mit 24,3 Millionen Zuschauenden das meistgesehene Spiel der Woche. Berichten zufolge verzeichnete Fox einen Anstieg in der weiblichen Zielgruppe der 12- bis 17-Jährigen im Vergleich zu Woche drei im vergangenen Jahr um 8,1 Prozent. Andere Daten zeigen, dass die Partie bei den weiblichen Zuschauern im Alter von 18 bis 49 Jahren einen Zuwachs von 63 Prozent gegenüber dem Spiel der Chiefs gegen die Jacksonville Jaguars in der vergangenen Woche verzeichnete.

NFL spielt beim Hype mit

Den Hype will sich niemand entgehen lassen. Die NFL nannte sich bei X zeitweise in "NFL Taylor's Version" um, eine Anspielung darauf, dass Swift mehrere ihrer alten Alben neu aufnahm und durch "Taylor's Version" ergänzte. Auch andere nutzen die Popularität und die Gerüchte und verkaufen entsprechenden Merchandise oder passen ihre Werbung an. So etwa das Modelabel KidSuper, dessen Jacke und Hose Kelce trug, als er das heimische Arrowhead Stadion verließ. Es versetzte das Internet in einen Rausch, als Leute herausfanden, dass die Kombination den Namen "1989 Bedroom Painting" trägt. Viele sahen darin einen versteckten Hinweis auf Swifts Album "1989 (Taylor's Version)", das sie am 27. Oktober veröffentlichen wird.

Dabei war es ein Scherz des Labels, der sich als unglaublich verkaufsfördernd herausstellte. Die Jacke ist ausverkauft, die Hose gibt es nur noch in geringer Stückzahl – und das bei Preisen von 295 (280 Euro) beziehungsweise 285 Dollar (270 Euro). Tatsächlich war es so, dass die Serie eigentlich nur "Bedroom Paining" hieß. Ein Freund des Designers sah jedoch Kelce in der Kleidung und schlug vor, diese fix umzubenennen. "Alles, was wir taten, war, '1989' zu schreiben", sagte Colm Dillane der "New York Times". "Wir dachten: 'Ha-ha, das ist lustig', und dann habe ich es getwittert. Die Swifties in Cincinnati haben es aufgegriffen, und dann hat es sich einfach wie blöd verbreitet."

Dass Kelce, gekleidet in eben dieses Outfit, gemeinsam mit Swift im Cabrio davonfuhr, dürfte zum Hype beigetragen haben. Ohnehin das Thema Outfit: Laut Fanatics, dem Verkäufer der NFL-Trikots, ist das Trikot mit der Nummer 87 von Kelce im Augenblick unfassbar beliebt und das, obwohl es etwa 130 Dollar (etwa 123,50 Euro) kostet. "Gestern war Travis Kelce einer der fünf meistverkauften NFL-Spieler und verzeichnete einen Verkaufsanstieg von fast 400 Prozent im gesamten Fanatics-Netzwerk, einschließlich NFLShop.com", so Fanatics gegenüber dem US-Portal TMZ.

Am kommenden Wochenende spielt Kelce mit seinen Chiefs bei den New York Jets. Es ist das beliebte "Sunday Night Football"-Match beim Sender NBC (Nacht zu Montag, 2.20 Uhr MESZ) – und Swift hat eine Wohnung in New York, sie könnte also wieder live im Stadion dabei sein. NBC erwartet einen Quotenhit und da der Run auf die Tickets groß ist, ziehen die Preise an. Die Fans hoffen augenscheinlich, einmal im gleichen Stadion sitzen zu können, wie ihr Idol. Die ganze NFL dürfte also hoffen, dass Kelce und Swift die Öffentlichkeit noch eine ganze Weile beschäftigen.