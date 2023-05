Mit dieser Überraschung hatten die Fans bei Post Malones Konzert in der Kölner Lanxess Arena nicht gerechnet. Drei Minuten lang durfte der deutsche Rapper Apache 207 performen. Ein Video des Auftritts ist jetzt viral gegangen.

Für Apache 207 ging am Montagabend in der Kölner Lanxess Arena ein Traum in Erfüllung. Und für viele Fans vor Ort sicher auch. Sie waren gekommen, um US-Musiker Post Malone zu sehen, der mit seiner "Twelve Carat"-Tournee in Europa Halt macht.

Konzert in Köln: US-Rapper Post Malone holt Apache 207 auf die Bühne

In Köln spielte Post Malone, der von seinen Anhängern "Posty" genannt wird, vor 20.000 Musik-Begeisterten und lobte selbst die Stimmung. "Köln ist für mich einer der krassesten Orte der Welt. Danke, dass ihr da seid – es bedeutet die Welt für mich. Ihr seid verrückt, lasst uns zusammen verdammt nochmal feiern", rief er ihnen zu. Doch damit nicht genug.

Nachdem er selbst ein paar seiner Songs zum Besten gegeben hatte, machte "Posty" eine Ankündigung. "Ich habe vorhin im Backstage Beerpong gespielt und dabei einen jungen, talentierten Mann kennengelernt. Er wird jetzt für euch einen Song performen", sagte er auf der Bühne und bekam dann Gesellschaft von niemand Geringerem als dem deutschen Rapper Apache 207, der seinen Hit "Fühlst Du das auch" performte. Ein Video des Auftritts ging jetzt auf TikTok viral.

Rapper bedankt sich bei seinem US-Kollegen und den Fans

Was für die anwesenden Fans eine großartige Überraschung war, bezeichnete Apache 207 als seinen Traum. "Leute, das ist gerade mein Traum. Danke, dass ihr ihn wahr macht und dass ihr dabei wart. Ihr seid unglaublich", sagte er und dankte anschließend dem Mann, der es möglich gemacht hatte. "Einfach der schönste Mann der Welt", so der Rapper über seinen US-Kollegen.

Auf Social Media teilten zahlreiche Fans Eindrücke des Überraschungsmomentes. "Bin irgendwie stolz auf Apache was er bis jetzt erreicht hat", schrieb eine Nutzerin auf TikTok. "Ich sage voraus, dass von den beiden bald ein gemeinsamer Song kommt. Die Kombi wäre zu krank", kommentierte ein anderer.

