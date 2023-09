Der Musiker wurde im August zu zehn Jahren Haft verurteilt. Einen Antrag auf Freilassung gegen Kaution lehnte ein Richter in Los Angeles nun ab.

Wegen Schüssen auf die US-Rapperin Megan Thee Stallion (28, "Body") hatte Rapper Tory Lanez (31, "Say It") im August eine zehnjährige Gefängnisstrafe erhalten. Seine Anwälte legten Berufung gegen das Urteil ein. Nun ist Lanez in dem laufenden Verfahren mit einem Antrag auf Freilassung gegen Kaution gescheitert.

Ein Richter in Los Angeles wies den Antrag unter anderem mit der Begründung ab, es bestehe ein Fluchtrisiko, wie US-Medien am Donnerstag berichteten. Der gebürtige Kanadier lebte vor seiner Inhaftierung in den USA, ist dort verheiratet und Vater eines sechsjährigen Sohnes.

Der Vorfall hatte sich im Juli 2020 nach einer Party in Hollywood ereignet. Lanez, mit bürgerlichem Namen Daystar Peterson, war mit Megan Thee Stallion in Streit geraten und hatte der Musikerin auf der Straße in die Füße geschossen. Die Grammy-Gewinnerin, die mit bürgerlichem Namen Megan Pete heißt, war dabei verletzt worden. Der Fall sorgte in sozialen Medien für viel Aufsehen. Eine Jury in Los Angeles befand ihn im Dezember 2022 schuldig.