Der Weg in den Ruin sollte vor 40 Jahren für die Ramones endlich den kommerziellen Durchbruch bedeuten. «Road to Ruin», das vierte Studio-Album der New Yorker Punkrock-Legende, fiel deshalb etwas poppiger und eingängiger aus als seine Vorgänger.

Die Scheibe besticht durch harte aber auch zarte Stücke. Eine Powerpop-Hymne wie «Don't Come Close» steht neben einem typischen Ramones-Smasher wie «I'm Against It» (Das Mantra eines jeden Punks). Zum Klassiker avancierte indes «I Wanna Be Sedated», das sich zum Fixstern eines jeden Ramones-Konzertes entwickelte.

Doch obwohl die Ramones von ihren Fans innig geliebt werden, und neben den Sex Pistols als die einflussreichste Punkband gelten, blieben ihnen Radio-Airplay und damit die erhofften Charterfolge stets verwehrt. Das hinderte das amerikanische Label Rhino freilich nicht daran, seine 40th Anniversary-Serie von Ramones-Alben fortzusetzen. Ursprünglich am 22. September 1978 erschienen, kommt das Re-Release in zwei Varianten mit jeder Menge Bonusmaterial und remasterten Versionen auf dem Markt.

Die «Road to Ruin: 40th Anniversary Deluxe Edition» als LP-Box mit drei beigefügten CDs ist der einfachen CD-Version natürlich vorzuziehen. Die Box ist wie seine Vorgänger ein echter Hingucker und weltweit auf 7500 Exemplare limitiert und individuell nummeriert. Neben dem auf 180 Gramm gepressten Vinyl gibt es ein schönes Booklet mit selten Fotos und Artwork-Arbeiten. So ist eine Alternativ-Version des nicht benutzten Coverfotos zu sehen. Die Linernotes haben Roy Trakin, Schreiber des damals angesagten Musik-Magazins «New York Rocker», der Coverkünstler John Holmstrom und Ramones-Produzent Ed Stasium geschrieben. Stasium gibt einige interessante Details zur Produktion des Albums preis.

Auf den drei beigefügten CD's können sich Ramones-Fans durch eine Vielzahl von Rohmixen, Alternativ-Tracks, Outtakes und Live-Aufnahmen hören. Um all diese funkelnden Perlen gebührend würdigen zu können, braucht es allerdings etwas Zeit und Muße. Ein echtes Schmankerl stellt CD drei dar, die bisher unveröffentlichte Aufnahme des gesamten Neujahrskonzerts im New Yorker Palladium aus dem Jahr 1979 enthält. Stasiums Live-Mix lief seinerzeit über den Sender WNEW-FM.

Tommy Ramone, zu dieser Zeit nicht mehr Drummer der Band, hatte das Konzert damals vom Mischpult auf eine Kassette aufgenommen. Songs von «Road To Ruin» wie «I Don’t Want You», «I Wanna Be Sedated» und «I Wanted Everything» reihen sich gut in frühere Hits wie «Blitzkrieg Bop», «Rockaway Beach» oder «Sheena Is A Punkrocker». Am Schlagzeug saß bei diesem Konzert Marky Ramone, das einzige noch lebende Mitglied der früheren Band-Phase. Marky hatte Tommy erstmals auf «Road to Ruin» ersetzt.