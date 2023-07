"After Hours til Dawn": The Weeknd begeistert in Hamburg

Lange mussten seine Fans warten: Wegen der Corona-Pandemie wurde die Tournee von The Weeknd gleich zwei Mal verschoben. Jetzt ist der Kanadier endlich auf einer deutschen Bühne zu sehen - und liefert ab.

Vor rund 50.000 Fans hat Superstar The Weeknd (33) am Sonntagabend im Hamburger Volksparkstadion das erste seiner insgesamt vier Deutschlandkonzerte gespielt. In knapp zwei Stunden lieferte der aus Toronto stammende R&B-Sänger über 30 Songs, darunter auch seinen Welthit "Blinding Lights". Dabei begeisterte neben der stimmlichen Präsenz des Weltstars vor allem auch das imposante Bühnenbild aus brennenden Städtewahrzeichen, einem futuristischen Roboter sowie einem gigantischen Vollmond, der das Ende eines Laufstegs von der Bühne in die Mitte des Stadions zierte.

Das von den Fans lang ersehnte Konzert von The Weeknd, der eigentlich Abel Makkonen Tesfaye heißt, hatte sich um drei Jahre verzögert. Die ursprünglich für 2020 geplante Tournee musste aufgrund der Corona-Pandemie gleich zwei Mal verschoben werden. Für die Fans entpuppte sich diese Verzögerung im Nachhinein jedoch als Segen: Wegen hoher Nachfrage hatte der Künstler bereits 2021 angekündigt, dass die "After Hours"-Tournee in "After Hours til Dawn" umbenannt und statt in kleineren Arenen in deutlich größeren Stadien gespielt werden sollte.

Die Tour verbindet nun die beiden letzten Studioalben "After Hours" und das Anfang 2022 erschienene "Dawn FM", mit denen der 33-Jährige weltweit die Charts erobert hat. Auf den Auftritt in Hamburg folgen Stopps in Düsseldorf, Frankfurt und München. Die Tournee dürfte die letzte des Kanadiers unter seinem Künstlernamen "The Weeknd" werden: Im Mai kündigte Tesfaye an, in Zukunft unter seinem bürgerlichen Namen auftreten zu wollen.