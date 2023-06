Das Gespräch ist bereits aufgezeichnet. Doch vorerst soll der Auftritt von Rammstein-Keyboarder Christian "Flake" Lorenz bei "Inas Nacht" nicht gesendet werden. So begründet der NDR den Eingriff in die Sendung.

Die Debatte um Rammstein-Sänger Till Lindemann hat nun auch Auswirkungen auf die anderen Bandmitglieder. So soll ein für die Sendung "Inas Nacht" bereits aufgezeichnetes Gespräch mit Keyboarder Christian "Flake" Lorenz vorerst nicht ausgestrahlt werden. Lorenz' Auftritt in der von Ina Müller moderierten Talksendung sollte ursprünglich am 24. August im Ersten ausgestrahlt werden. Doch dazu kommt es nicht. Wie der NDR mitteilt, habe die Redaktion entschieden, das Gespräch für die aktuelle Staffel nicht einzuplanen.

"Als das Gespräch aufgezeichnet wurde, waren die aktuellen Vorwürfe noch nicht öffentlich bekannt – daher konnte Christian 'Flake' Lorenz dazu nicht befragt werden bzw. Stellung nehmen", begründete der NDR den Eingriff. Die Ausstrahlung eines Interviews, in dem Lorenz aber nicht zur Debatte um Rammstein befragt werde, erscheine der Redaktion nicht angebracht und würde bei den Zuschauern falsche Erwartungen wecken.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann

Mehrere Personen hatten zuvor Vorwürfe erhoben, bei Konzerten der Band würden Frauen gezielt für Sex mit Till Lindemann rekrutiert. Die Berliner Staatsanwaltschaft hat mittlerweile Ermittlungen gegen den Rammstein-Sänger aufgenommen, Lindemann bestreitet die Vorwürfe.

Rockband Phallus, Feuer und die ewige Lust an der Provokation: Das sind Rammstein 1 von 13 Zurück Weiter 1 von 13 Zurück Weiter Sie sind Deutschlands wohl erfolgreichster kultureller Exportartikel: Rammstein feiert seit bald 30 Jahren weltweit Erfolge. Mehr als 20 Millionen Tonträger hat die Band seither verkauft, ihre Tourneen finden in riesigen Arenen statt - und sogar Regisseur David Lynch verwendete 1997 den Rammstein-Song "Heirate mich" in seinem Film "Lost Highway". Ihre Bühnenshows sind gigantische Spektakel, in denen Feuer und Pyrotechnik zum Einsatz kommen. Mehr

Innerhalb der Band zeichnen sich aufgrund der seit Wochen andauernden Diskussion um ihren Frontmann erste Risse ab. Schlagzeuger Christoph Schneider hatte am Freitag auf Instagram von einer zunehmenden Distanz zwischen Lindemann und der Band gesprochen. Lindemann habe sich in den letzten Jahren "seine eigene Blase geschaffen. Mit eigenen Leuten, eigenen Partys, eigenen Projekten". Es seien anscheinend Dinge passiert, "die - wenn auch rechtlich ok - ich persönlich nicht in Ordnung finde".

Für die am 24. August im Ersten geplante Ausstrahlung gibt es bereits Ersatz: Laut NDR soll ein Gespräch mit Sven Regener und eine Nummer seiner Band Element of Crime zu sehen sein. Daneben soll auch die britischen Sängerin Birdy auftreten.

