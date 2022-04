von Phil Göbel Nach knapp drei Jahren melden sich Rammstein mit dem Album "Zeit" zurück. Ohne viel Tamtam im Vorfeld. Das Album verzichtet auf Provokationen und ist deutlich ausgeruhter als seine Vorgänger – und genau das macht es so großartig.

Nach drei Jahren veröffentlichen Rammstein ein neues Album. Und beinahe wäre es an einem vorbeigegangen. Kein großes Getöse im Vorfeld, kein Skandal. Während sich die Band vor dem letzten Album im Video zur Single "Deutschland" noch als mutmaßliche KZ-Häftlinge die Schlingen um die Hälse hat legen lassen und insbesondere deutsche Medien daraufhin am liebsten den Duden-Eintrag zum Wort "Eklat" mit einem Rammstein-Logo versehen wollten, war es diesmal erstaunlich ruhig im Vorfeld.

Schon die erste, zum Album gleichnamige, Single "Zeit" irritierte. Eine Ballade, die das Thema Vergänglichkeit aufnahm – wäre es nicht Rammstein, es wäre ein Indiz dafür, dass das Album floppt. Dabei ist es der Song, der die Platte in seiner ganzen Schwere optimal zusammenfasst. Es ist ein leises lautes Album, bei dem über allem ein Wort steht: Einsamkeit.

Die Corona-Pandemie, Kontaktbeschränkungen, zwei Jahre Stillstand – all das scheint an der Band nicht spurlos vorbeigegangen zu sein. Und so ist es das genau richtige Album zur richtigen "Zeit" geworden. Denn neben der aus allen Poren tropfenden Melancholie klingt es nach Aufbruch, nach Neuanfang im Ende.

Rammstein-Album "Zeit": düster, einsam, melancholisch

Schon in den Anfangs-Zeilen des ersten Songs "Armee der Tristen" wird deutlich, wohin es auf dem Album geht:

"Bist du traurig so wie ich? / Dir laufen Tränen vom Gesicht / Komm zu uns und reih dich ein / wir wollen zusammen traurig sein.

Rammstein sind schon seit jeher für melancholische Texte bekannt, direkt am Anfang eines Albums so deutlich zu werden, ist aber auch für die Berliner Schwermetaller ungewöhnlich. Vorgetragen wird der Text von Till Lindemann, wie man ihn kennt: tief, martialisch, das R rollt wie ein Sturmgewehr. Auch die musikalische Begleitung von Lindemanns Texten ist und bleibt typisch Rammstein: Drummer Christoph Schneider treibt die Band mit schörkellosen Beats vor sich her, für die Riffs ist wohl das Wort "Gitarrenwand" erfunden worden.

Keine Provokation – nur die Realität

Auffällig ist, dass sich die Band auf dem Album besonders komplizierten Themen widmet, dabei aber zu großen Teilen ganz ohne Provokation auskommt. So kann man "Giftig" als metaphorischen Hilferuf in einer toxischen Beziehung verstehen, der die Partnerin oder den Partner als giftiges Tier beschreibt:

"Alle Nächte muss ich bangen / Nichts hält mich wie du gefangen / Die Gefahr zum Greifen nah, schön doch unberechenbar / wirst deine Arme um mich legen / alles steif, kann mich nicht regen / Du bist giftig!"

Der Song "Meine Tränen" geht sogar noch einen Schritt weiter. Es beschreibt die Beziehung zwischen einem erwachsenen Kind und seiner Mutter, die es misshandelt. Dabei fügt der Text die Themenkomplexe eines toxischen Abhängigkeitsverhältnisses zwischen Mutter und Sohn mit dem einer veralteten Vorstellung von Männlichkeit zusammen:

"Ich wohn noch immer bei Mama / und bleibe wohl für immer da /

Im Hause fehlt schon lang ein Mann / ich helfe aus, so gut ich kann /

Viel Liebe schenkt mir Mutter nicht / Doch schlägt sie immer noch in mein Gesicht /

Und ab und zu hab ich geweint / da hat sie lächelnd nur gemeint: Ein Mann weint nur, wenn seine Mutter stirbt."

Songs, bei denen die Gazetten vor Empörung überquellen, sucht man auf diesem Album vergebens. Und sie sind auch nicht nötig. Während auf dem Album "Liebe ist für alle da" 2009 noch fast lustvoll über die Gräueltaten des Entführers und Vergewaltigers Josef Fritzl gesungen wurde, reicht es auf "Zeit" einen Spiegel aufzustellen. Eine Karikatur, um gesellschaftliche Missstände erst begreiflich zu machen, ist nicht nötig.

Zwei Männer in einem Boot Auf dem Amazonas: Die Reise von Till Lindemann und Joey Kelly zum Río Yavarí 10 Bilder

So wagt sich Rammstein auch an das dünne Eis der Radikalisierung. Der Song "Angst" ist eine schreiende Warnung vor Rassismus und Faschismus, die aus diffusen Ängsten entstehen. Dabei spielt die Band mit den Ressentiments von Rechten und ihren Vorurteilen gegenüber Zugewanderten:

"In Dunkelheit schleicht er heran / Bist du nicht brav, fasst er dich an /

Traue keinem Fremden dann / So viel Albtraum! So viel Wahn! /

Und so glauben wir bis heute / schwer bewaffnet ist die Meute /

Der Rücken nass, die Hände klamm / Alle haben Angst vorm schwarzen Mann /

Lange wurde gerätselt, wo die Band politisch zu verorten ist. Mit dem Song "Deutschland", der eine klare Kante gegen übertriebenen Nationalstolz setzt und den Liveshows, in denen Rammstein die Überfahrt eines Schlauchboots über das Mittelmeer inszeniert, um es mit "Willkommen"-Schildern zu begrüßen, sollte auch dem letzten klar geworden sein, wo die Berliner stehen. "Angst" ist in diesem Hinblick noch ein weiteres klares Statement.

Ganz ohne Humor geht es nicht

Auch wenn das Album im Großen und Ganzen sehr düster und melancholisch daherkommt, ganz ohne den Rammstein-Humor kommt es nicht aus. Dies war schon bei der vorab veröffentlichten Single "Zick Zack" zu spüren, in der der gesellschaftliche Schönheitswahn und die Verleumdung des Alters persifliert wird. Im Video verkleideten sich die Bandmitglieder als Botox-frisierte Altmänner, die unter anderem dem Modeschöpfer Harald Glööckler sehr ähnlich sahen.

Für eben solche Verhöhnungen sind Rammstein seit Jahren bekannt. Auch die Trash-Songs "Dicke Titten" und "OK", das in diesem Fall für "Ohne Kondom" steht, verhöhnt auf deutliche Weise die patriarchalen und sexistischen Denkweisen von Männern, die meinen Besitzansprüche an eine Frau anmelden zu können. Dass dabei ersterer Song als Volksmusik-Schenkelklopfer daher kommt, kann mal wohl als Gruß in den Süden verstehen: den ein oder anderen Vorteil hatten zwei abgesagte Oktoberfeste wohl – zumindest für das weibliche Geschlecht.

Die Sache mit dem Abschied

So groß die Freude der Fans über das neue Album sein wird, so schnell kommt auch der Gedanke, dass "Zeit" das letzte Rammstein-Album sein könnte. Die Band tourt immerhin schon seit knapp 28 Jahren durch die Lande und das Alter geht auch an ihnen nicht vorbei.

Hinzu kommt, dass das letzte Lied des Albums, "Adieu", Raum für Interpretationen lässt. Auch hier besingt die Band noch einmal die Vergänglichkeit – inklusive der eigenen:

"Keine Angst, wir sind bei dir / Ein letztes Mal, so singen wir: /

Adieu, Good Bye, auf Wiedersehen / Den letzten Weg musst du alleine gehen. /

Ein letztes Lied, ein letzter Kuss / Kein Wunder wird geschehen /

Adieu, Good Bye, auf Wiedersehen / Die Zeit mit dir war schön. /

Ob dies nun tatsächlich der Schlussakkord von Rammstein war, bleibt abzuwarten. Erst einmal steht für die Band im kommenden Sommer eine ausgedehnte Stadiontournee an. Wie es dann weitergeht, wird die "Zeit" zeigen.