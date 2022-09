Kaum war die diesjährige Tour vorbei, kündigten Rammstein schon Termine für Stadionkonzerte 2023 an. Doch die Freude der Fans wich beim Vorverkauf schnell großem Frust.

Feuer frei für die nächste Tour: Schon bei der Ankündigung der neuen Rammstein-Tournee schlugen die Herzen der Fans höher, zumal auch vier Termine in Deutschland geplant sind. Am Donnerstag begann der offizielle Vorverkauf für die Europa-Shows 2023. Doch die Euphorie vieler Anhänger der Band wich schnell großem Frust. Mittelpunkt des Ärgers: Die Ticketplattform Eventim.

Rammstein Tour 2023: Fan-Frust schon beim Ticket-Presale

Bereits am Dienstag machten viele Fans ihrem Ärger auf sozialen Plattformen Luft. Bei einem exklusiven Presale für Mitglieder des offiziellen Rammstein-Fanclubs ging fast alles schief, was schief gehen konnte. So zeichnete Eventim offenbar nicht aus, welche Tickets in den Stadien unter welche Kategorie fallen werden. Die Fans mussten also "blind" Kategorien auswählen, ohne zu wissen, wo sie beim Konzert stehen oder sitzen werden.

Das Ergebnis: völlige Verwirrung. Einzig die Preise der Tickets gaben einen kleinen Aufschluss darüber, wo sie vermeintlich ungefähr zu verorten sind. Diese lagen bei den vier Deutschland-Terminen (zwei in Berlin, zwei in München) zwischen 96,80 Euro und 149,60 Euro. Erst nach etwa anderthalb Stunden konnte die Ticketplattform das Problem lösen und auch den Saalplan präsentieren. Zu diesem Zeitpunkt hatten viele Fans allerdings schon zugegriffen – oftmals wohl Fehlkäufe.

Doch auch beim offiziellen Kartenvorverkauf lief wahrlich nicht alles nach Plan. Wie zu erwarten, gab es einen großen Andrang der Fans, um Tickets zu ergattern. Und somit wurde die virtuelle Warteschlange für Viele zur Endstation.

Vielen Fans dämmerte wohl, bereits nach einigen Minuten, dass die Wahrscheinlichkeit, die Band im nächsten Sommer zu Gesicht zu bekommen, mit jeder Sekunde sank.

Doch nicht nur für die Deutschland-Konzerte waren die Karten schnell vergriffen. Etwa eine halbe Stunde nach offiziellem Start des Vorverkaufs meldeten die ersten Stadien: ausverkauft! Etwa für Groningen und Brüssel wurde wegen des großen Andrangs direkt Zusatzkonzerte angekündigt.

Wer doch noch ein Ticket für die ursprünglichen Termine kaufen wollte, musste schnell sehr tief in die Tasche greifen. Etwa eine Dreiviertel Stunde nach Verkaufsbeginn waren für das Konzert im Stade de France in Paris nur noch VIP-Tickets für knapp 500 Euro zu haben.

Für viele Rammstein-Anhänger bleibt der Wunsch, die Band einmal live zu erleben, also erst einmal nur ein Traum. Ob in den kommenden Wochen noch weitere Konzerte für die Rammstein-Tour 2023 bekannt gegeben werden, ist noch nicht klar.

Auch wenn der Wunsch nach Karten für ausverkaufte Konzerte groß ist, sollten Fans dennoch nicht auf die Idee kommen, Tickets zu überteuerten Preisen auf Re-Selling-Plattformen wie "Viagogo" zu kaufen. Rammstein-Tickets sind personalisiert und nur in Verbindung mit einem Ausweisdokument gültig. Sollte der Name auf Ticket und Ausweis nicht übereinstimmen, erhalten die Besucher der Konzerte keinen Einlass und keinen Ersatz.