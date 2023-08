Trotz vieler negativer Schlagzeilen hat die Band Rammstein ihre Europa-Tournee planmäßig beendet. Nun beunruhigt Gitarrist Richard Kruspe die Fans mit einem Abschiedsposting.

Die negativen Schlagzeilen gegen Rammstein und Frontsänger Till Lindemann haben viele Fans der Band erschüttert. Mehrere Frauen haben – teilweise anonym – Vorwürfe gegen Lindemann erhoben. Sie schildern als beängstigend empfundene Situationen. Bei Aftershowpartys soll es demnach auch zu sexuellen Handlungen gekommen sein.

Rammstein: Richard Kruspe richtet kryptische Worte an die Fans

Ihre Europa-Tournee hat Rammstein jetzt trotz aller Vorwürfe planmäßig beendet. Gitarrist Richard Kruspe hat den Anlass genutzt, um Anhängern auf Instagram zu danken. Doch viele von denen reagieren eher beunruhigt auf sein Posting. "Thank you for being you. I do not know how the future will be but in any case will be different" ("Danke, dass ihr ihr seid. Ich weiß nicht, wie die Zukunft sein wird, aber sie wird auf jeden Fall anders sein"), schreibt er kryptisch zu einem Foto von sich auf der Bühne.

Eine "andere Zukunft" – Worte, die treueste Rammstein-Fans nur ungern hören. Sie interpretieren in Kruspes Botschaft ein Ende der Band. "Du machst uns Angst, Richard", schreibt eine Nutzerin unter dem Beitrag. "Klingt nach einem Ende der besten Band", kommentiert ein Fan.

Überwiegend positives Feedback

Doch unter die überwiegend traurigen Antworten auf Kruspes Posting mischen sich auch Stimmen, die Rammstein kritisch sehen. "Eine Zukunft, in der Sexualstraftäter sicher nicht mehr Jahrzehnte ihr Unwesen treiben können", schreibt eine Nutzerin. "Ich hoffe immer noch, dass nichts passiert ist, aber um ehrlich zu sein, würde es mich nicht überraschen, wenn sechs Kerle mit Macht und Geld nicht gerade großartige Leute wären", so ein Nutzer.

Ein offizielles Statement zur Zukunft der Band Rammstein steht noch aus. Bisher haben sich die Bandmitglieder zurückgehalten, wenn es um die Vorwürfe gegen Lindemann ging. Nur Schlagzeuger Christoph Schneider äußerte sich in einem langen Instagram-Post zu den Vorwürfen. Darin schrieb er Mitte Juni, dass sich Lindemann von der Band "entfernt und sich seine eigene Blase geschaffen" habe.