Seit Tagen steht Rammstein in der Kritik: Mehrere Frauen haben - teils anonym - Vorwürfe gegen Sänger Till Lindemann erhoben. Sie seien während Konzerten ausgewählt und zur Aftershowparty eingeladen worden. Dabei soll es nach Schilderungen einiger Frauen auch zu sexuellen Handlungen gekommen sein.

Rammstein reagierte in einer Stellungnahme betroffen auf die Vorwürfe, man nehme sie außerordentlich ernst. "Unseren Fans sagen wir: Es ist uns wichtig, dass Ihr euch bei unseren Shows wohl und sicher fühlt – vor und hinter der Bühne."

Doch wie reagieren die Fans auf die Diskussion? Einige Anhänger der Band haben sich bereits enttäuscht abgewendet und dies in sozialen Medien dokumentiert. Doch was ist mit den Besuchern in München? Zum Auftakt des ersten von vier Konzerten in der bayerischen Landeshauptstadt hat der stern Fans nach ihrer Meinung befragt.