von Félice Gritti Drogen, Groupies, Sex: Seit drei Wochen häufen sich die Vorwürfe gegen Till Lindemann. Der Rammstein-Sänger wehrt sich – und spielt einfach weiter. Wie lange noch?

Während des Konzerts im Münchner Olympiastadion, als bereits eine neue Zeit angebrochen ist für die Rockband Rammstein und wohl auch für die Rockmusik als Ganzes, setzt Till Lindemann sich auf eine Kiste. Der 60-jährige Frontmann stampft an diesem Abend, wie bei jedem Konzert, durch eine Show aus Lärm und Feuer. Er singt Zeilen wie: "In Dunkelheit schleicht er heran / Bist du nicht brav, fasst er dich an." Und er lässt sich, wie bei jedem Konzert, von Zehntausenden Fans feiern.

Manches aber ist anders.