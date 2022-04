Die Vorfreude aufs neue Rammstein-Album steigt: Die Band hat eine Telefon-Hotline geschaltet, über die Fans in den neuen Song "Zick Zack" reinhören können.

Rammstein-Fans können es kaum noch erwarten: Am 29. April erscheint "Zeit", das achte Studioalbum der Band. Und wie gewohnt schürt die Gruppe um Sänger Till Lindemann die Spannung im Vorfeld – Rammstein sind bekannt dafür, mit mal provokanten, mal rätselhaften Aktionen viel Aufmerksamkeit auf ihre neuen Veröffentlichungen zu lenken. Ihre neueste Single promotet die Band mit einer Telefonnummer, über die Fans Informationen zum Song bekommen.

Auf ihren Social-Media-Auftritten haben Rammstein Bilder der Band-Mitglieder Till Lindemann, Richard Kruspe, Paul Landers, Oliver Riedel, Christoph Schneider und Christian (genannt "Flake") Lorenz gepostet, die den Anschein erweckten, als hätten sich die Musiker Schönheitsoperationen unterzogen. Bassist Riedel sieht dabei Harald Glööckler sehr ähnlich. Die Posts waren im Stil von Werbung für eine Beauty-Klinik namens "Zick Zack" gehalten und enthielten auch eine Berliner Telefonnummer.

Rammstein kündigen Single "Zick Zack" an

Wer dort anrief, bekam drei Auswahlmöglichkeiten geboten. Unter der Nummer 1 sollte man vorgeblich Termine in der Klinik buchen können – dahinter verbarg sich die Information, dass der neue Song "Zick Zack" am 7. April um 18 Uhr erscheint. Wer die Nummer 2 drückte – "erfahren Sie mehr über 'Zick Zack'" –, wurde mit einem kurzen Instrumentalausschnitt aus der Single versorgt. Und hinter Option 3, der Möglichkeit, mit dem Kundenservice zu sprechen, wartete Till Lindemann höchstpersönlich, der einen kurzen Auszug aus dem Song sang. Tatsächlich geht es auch in dem Text um Schönheitsoperationen.

Das Erscheinungsbild der Band in den Social-Media-Posts zu "Zick Zack" erinnert an das Video zum Song "Keine Lust" (2005). Darin traten Rammstein in Fettanzügen als schwer übergewichtige Männer auf. Die Fans der Band in aller Welt sind nun gespannt, ob auch der Clip zur neuen Single in diese Richtung gehen wird – und was Rammstein bis zur Album-Veröffentlichung noch in petto haben.

Rammstein Die Band um Till Lindemann liebt nichts mehr als die Provokation, dass ihr Album "Liebe ist für alle da" auf dem Index landete, passte Rammstein dann aber doch nicht ins Konzept. Es ging um den Song "Ich tu dir weh", in dem zu SM-Praktiken aufgerufen wird. Die Band klagte, nach sieben Monaten wurde das Album von der Indizierungsliste gestrichen. Später bekamen Rammstein 15.000 Euro Schadensersatz vom Staat.

Rammstein gehen im Sommer auf Tour

Zuvor hatten Rammstein als erste Single aus dem neuen Album bereits den Titelsong "Zeit" veröffentlicht. Im Sommer will die Band endlich ihre Tour nachholen, die aufgrund der Corona-Pandemie bereits zweimal verlegt werden musste. Die Tour beginnt im Mai, in Deutschland spielen Rammstein ab dem 20. Mai Konzerte.

Quellen: Rammstein auf Instagram / "Rolling Stone"