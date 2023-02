Rapper Macklemore (Ben Haggerty) beim Lollapalooza Festival 2015 in Berlin. Foto

Es ist ist begeistert von ihrem Blick und ihrem Stil: Rapper Macklemore schätzt die Mitarbeit seiner siebenjährigen Tochter an seinen Videos.

Eine Siebenjährige auf dem Regiestuhl: US-Rapper Macklemore hat seiner Tochter Sloane ein ganz besonderes Jobangebot gemacht. "Ich bin ehrlich gesagt etwas nervös, das zu fragen", sagte der 39-Jährige zu Sloane in dem auf Instagram geposteten Clip. Über ihr Mitwirken bei einem früheren Projekt sei er sehr beeindruckt gewesen, lobte der Musiker. "Du wusstest genau, was du wolltest." Er sei begeistert von ihrem Blick und ihrem Stil, erklärte er dem Mädchen. Nun suche er noch nach einem geeigneten Regisseur für das Video zu seinem neuen Lied "No Bad Days".

Als Sloane realisierte, dass ihr Vater ihr die Zusammenarbeit vorschlägt, schlug sie sich überrascht die Hand vor den Mund. Die Siebenjährige sagte ihrem Vater für das gemeinsame Projekt zu, umarmte ihn mit einem breiten Lächeln und wischte sich die Tränen aus den Augen. Welche Aufgaben ihr Papa für sie hat und wer noch helfen wird, verriet der Rapper noch nicht.

Das Musikvideo soll am 3. März erscheinen. "No Bad Days" ist Teil des neuen Albums "Ben", das der Rapper, der mit bürgerlichem Namen Ben Haggerty heißt, ebenfalls für den 3. März angekündigt hat.

Instagram-Post