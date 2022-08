Smudo von den Fantastischen Vier ist am Freitag bei einem Auftritt in Bonn gestürzt und verletzt. Deshalb sagt die Band ihr heutiges Konzert ab.

Rapper Smudo (54) von den Fantastischen Vier hat sich bei einem Konzert auf der Bühne verletzt. "Smudo hat sich gestern in Bonn bei der Zugabe auf der Bühne eine Sehne am Knie gerissen", teilte die Band am Samstag per Facebook mit. Das für diesen Samstag geplante Konzert in Osnabrück müsse daher leider verschoben werden.

"Wir versuchen, einen Ersatztermin in 2023 zu finden, Tickets behalten ihre Gültigkeit", teilte die auch Fanta 4 genannte Hip-Hop-Gruppe weiter mit. "Gute Besserung Smudo!"

Smudo, der mit bürgerlichem Namen Michael Bernd Schmidt heißt, wohnt seit Jahrzehnten in Hamburg. Er sei im Zugabe-Teil des bis dahin fast zweistündigen Konzerts auf der Hofgartenwiese vor der Bonner Universität unglücklich gestürzt, teilte der Konzertveranstalter mit. Vorher hätten die vier Rapper ein von 14 000 Zuschauern euphorisch gefeiertes Konzert geliefert. Die Fantastischen Vier ("Die Da!?!") gelten als Wegbereiter des deutschen Sprechgesangs, 1989 gab die Band ihr erstes Konzert unter diesem Namen.

