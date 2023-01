von Eugen Epp Auf Twitter veröffentlichte die republikanische Abgeordnete Marjorie Taylor Greene ein Video mit Beats von Dr. Dre. Der Rapper schaltete daraufhin seinen Anwalt ein.

Die republikanische Kongressabgeordnete Marjorie Taylor Greene veröffentlichte vor einigen Tagen ein Video auf Twitter, in dem sie lässig das Kongressgebäude betritt und sogar mit Donald Trump zu telefonieren scheint. "Es ist Zeit, anzufangen. Und sie können nicht das verhindern, was kommt", schrieb sie dazu. Unterlegt war der Clip mit dem bekannten Rap-Song "Still D.R.E." von Dr. Dre und Snoop Dog. Doch mittlerweile ist das Video nicht mehr sichtbar – "aufgrund einer Meldung des Urheberrechtsinhabers", wie es heißt.

Dieser Urheberrechteinhaber ist Dr. Dre – und der Rapper wollte nicht akzeptieren, dass Greene, die als glühende Trump-Anhängerin gilt und zeitweise der QAnon-Bewegung nahestand, seinen Song für ihre Zwecke nutzte. "Ich gebe meine Musik generell nicht an Politiker frei, aber schon gar nicht an jemanden, der so spaltend und hasserfüllt ist wie diese Politikerin", sagte Dr. Dre dem Portal "TMZ".

Dr. Dre geht mit Anwalt gegen Marjorie Taylor Greene vor

Der 57-Jährige übergab die Sache deshalb seinem Anwalt, der einen Brief an Greene schickte. Darin stellt der Jurist klar, dass Dr. Dre nicht die Erlaubnis erteilt habe, seinen Song zu nutzen und wirft Greene eine "hasserfüllte politische Agenda" vor. Die republikanische Politikerin habe gegen die amerikanischen Gesetze verstoßen. "Man könnte erwarten, dass Sie als Abgeordnete mit den Gesetzen dieses Landes vertraut sind", heißt es in dem Schreiben.

Twitter hat inzwischen reagiert und nicht nur das Video entfernt, sondern auch Greene zeitweise den Zugang zu ihrem Account verwehrt, wie die Abgeordnete selbst "TMZ" bestätigte. Grund sei eine Urheberrechtsverletzung. Über das US-Portal konterte sie auch die Vorwürfe von Dr. Dre: "Ich schätze die kreative Akkordfolge, aber ich würde niemals Ihre Worte der Gewalt gegen Frauen und Polizisten und Ihre Verherrlichung des Gangsterlebens und von Drogen spielen."

Jugendschutz Achtung, jugendgefährdend: Diese Musiker und Bands landeten in Deutschland auf dem Index 1 von 9 Zurück Weiter 1 von 9 Zurück Weiter Rammstein Die Band um Till Lindemann liebt nichts mehr als die Provokation, dass ihr Album "Liebe ist für alle da" auf dem Index landete, passte Rammstein dann aber doch nicht ins Konzept. Es ging um den Song "Ich tu dir weh", in dem zu SM-Praktiken aufgerufen wird. Die Band klagte, nach sieben Monaten wurde das Album von der Indizierungsliste gestrichen. Später bekamen Rammstein 15.000 Euro Schadensersatz vom Staat. Mehr

Marjorie Taylor Greene ist bekannt dafür, immer wieder Verschwörungstheorien zu verbreiten – unter anderem die Behauptung von Donald Trump, die US-Präsidentschaftswahlen 2020 seien gefälscht gewesen. 2017 unterstützte sie in einem Video die rechtsextreme QAnon-Bewegung, die maßgeblich am Sturm des Kapitols am 6. Januar 2021 beteiligt war, distanzierte sich aber davon, als ihre politische Karriere Fahrt aufnahm. Erst im vergangenen Monat hatte Greene noch bei einer Veranstaltung der republikanischen Partei den Sturm auf das Kapitol verharmlost.

Quellen: Marjorie Taylor Greene auf Twitter / "TMZ"

Sehen Sie im Video: Die meisten kennen Mike Shinoda wohl als Gründungsmitglied der Band Linkin Park. Dort gab er den wortakrobatischen Konterpart zu Chester Bennington, spielte Gitarre, textete und definierte so den Sound einer ganzen Ära mit. Doch was macht der Musiker eigentlich heute?