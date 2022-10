Rapper Loyle Carner: "Es hat ein paar Alben gebraucht, bis ich sagen konnte, was ich wirklich fühle"

von Maximilian Sepp und Viorica Engelhardt Mit "hugo" erscheint bereits das dritte Album des britischen Rappers Loyle Carner. Persönlich war seine Musik schon immer. Auf "hugo" rappt der 28-Jährige über die Abwesenheit seines leiblichen Vaters und wie sich sein Leben nach der Geburt seines Sohnes veränderte.

Loyle, was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie hörten, dass Sie Vater werden?

Dasselbe wie jedem: FUCK!

So schlimm?

Nein, nein. Die besten Dinge des Lebens passieren ungeplant. Auf einmal hatte ich Verständnis für all den Stress, den ich meinen Eltern bereitet habe. Aber noch viel wichtiger: Früher war ich selbst das Wichtigste in meinem Leben, jetzt gibt es Wichtigeres als mich. Vater zu sein verändert das Ego.