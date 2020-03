Na, haben Sie in der Isolation schon angefangen, Ihre Lieblingskonzerte im Wohnzimmer selbst zum Besten zu geben, in der Dusche ganze Opern-Arien zu schmettern oder den Flur zum Tanzstudio auserkoren, um auch in Zeiten von Corona ein wenig Musik in Ihr Leben zu bringen? Muss Ihnen nicht peinlich sein, haben wir alle schon gemacht. Wenn wir jemals wieder aus unseren Wohnungen dürfen, können sich die Pussycat Dolls warm anziehen.

Wer allerdings das Bedürfnis nach ein bisschen professioneller musikalischer Untermalung in dieser eintönigen Zeit hat, der wird im Internet fündig. Hier nutzen zahlreiche ebenfalls häuslich isolierte Musiker die Zeit, um kleine Privatkonzerte für ihre Fans zu veranstalten. Es gibt nicht nur gefühlige Acoustic-Sessions zu sehen, sondern auch teilweise neun Stunden lange DJ-Sets, die von so berühmten Fans wie Will Smith, Oprah Winfrey und Michelle Obama "besucht" werden.

Scooter-Rave im Wohnzimmer? Kein Problem!

Und in die Riege dieser Musiker wird sich am Freitag nun ein, zugegebenermaßen unerwarteter, aber sehr großer Name einreihen: Scooter wird am Abend ein Live-Stream-Konzert geben, das verkündete die Band auf ihrer Facebook-Seite.

SCOOTER LIVE - I WANT YOU TO STREAM!!! THIS FRIDAY // 9PM CET FACEBOOK & YOUTUBE LIVE >> https://scooter.lnk.to/LIVE BE... Gepostet von Scooter am Dienstag, 24. März 2020

"I Want You to Stream!" heißt das Event, das man sich vermutlich einfach wird anschauen müssen, um zu verstehen, wie H.P. Baxxter und seine Techno-Kumpels es schaffen wollen, ihre wuchtige Bühnenshow in einen Online-Stream zu verwandeln. Aber: In Zeiten von Nudeln auf Nudeln sowie Tag-und-Nacht-Pyjamas sind wir vielleicht auch nicht so wählerisch, was unsere Abendunterhaltung angeht.

Wer sich das Online-Konzert angucken und ein bisschen im Schlafzimmer, Wohnzimmer, auf dem Balkon oder vielleicht auch unter der Dusche abraven will, kann das am Freitagabend ab 21 Uhr auf Facebook und Youtube tun.