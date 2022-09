von Eugen Epp Auf Reddit macht die Geschichte des Users Tyler die Runde: Der junge Mann ließ sich beim Sex von immer dem gleichen Song begleiten, bis er herausfand, dass seine Freundin das Stück verabscheut. Tyler wurde zum Gespött im Netz – und der Song ein Hit.

Musikkennern und Liebhabern elektronischer Musik dürfte der DJ Hudson Mohawke ein Begriff sein, der breiten Masse allerdings nicht. Der Schotte hat zwar schon mit Kanye West zusammengearbeitet, in diesem Jahr erschien sein viertes Album, aber die große Öffentlichkeit hat er noch nicht erreicht. Bis jetzt: Denn sein Song "Cbat" ist plötzlich ein Hit – mit mehr als zehn Jahren Verspätung.

Zu verdanken hat der DJ und Musikproduzent diesen Erfolg einer – man kann es nicht anders sagen – obskuren Geschichte, die ein junger Mann auf Reddit erzählt hat. Der User namens Tyler, nach eigenen Angaben 25 Jahre alt, berichtete dort, er lasse beim Sex gerne eine Playlist laufen, die ihm offenbar bei der Performance im Bett hilft. Darauf befand sich auch der Song "Cbat", ein zugegebenermaßen gewöhnungsbedürftiges Stück. Das Musikmagazin "Rolling Stone" beschreibt ihn so: "Stellen Sie sich vor, der Klarinettenspieler im Mittelstufenorchester will etwas Funk in sein großes Solo bringen."

Kurioser Post auf Reddit

Während Tyler dieser Song im wahrsten Sinne antörnt, konnte seine Freundin nichts damit anfangen. "Sie hasst ihn", schrieb er in seinem Post und ließ die Community wissen, wie irritiert er davon sei, dass er das erst nach zwei Jahren Beziehung erfahren habe.

Für den jungen Mann brach eine Welt zusammen: "Ich habe diesen Song fast jedes Mal abgespielt. Sie muss es also oft nicht genossen haben, während ich das Gegenteil glaubte. Das ist ärgerlich, aber in gewisser Weise auch peinlich."

Das fanden auch viele andere User, erst recht, nachdem sie den in Rede stehenden Song gehört hatten. Der arme Tyler wurde erst in den Kommentaren zu seinem eigenen Thread zum Gespött, dann auf der ganzen Plattform und auch darüber hinaus.

Auf TikTok posten massenweise User Videos, in denen sie zu dem Beat eindeutige Bewegungen vollführen. Und schließlich erfuhr zu allem Überfluss auch noch seine Freundin davon, wie ihr Freund im Internet intimste Details ihrer Beziehung ausplaudert. Und nicht nur das, auch ihre Eltern wussten bald Bescheid. Kurz gesagt: Die 20-Jährige machte kurzen Prozess – und Tyler ist nun nicht nur eine Internet-Berühmtheit, sondern auch wieder Single.

Dass er besser nicht seinen wirklichen Vornamen und sein korrektes Alter hätte angeben sollen, wurde ihm erst später klar. Die ganze Aufmerksamkeit sei "nicht wirklich positiv, das war nicht das Beste, was unserer Beziehung passiert ist" – diplomatisch ausgedrückt.

Song von Hudson Mohawke geht viral

Doch es gibt einen großen Gewinner in dieser Geschichte, und damit zurück zu Hudson Mohawke. Der Musiker mit bürgerlichem Namen Ross Birchard konnte quasi zuschauen, wie sein 2011 veröffentlichter Song das Netz eroberte, ohne dass er etwas dafür tun musste. Innerhalb weniger Tage nach dem Post des unglückseligen Reddit-Users sprang "Cbat" an die Spitze der weltweiten "Viral Charts" von Spotify.

Ob die Geschichte von Tyler und seiner Freundin echt ist, lässt sich nicht im Detail überprüfen. Klar ist aber, dass der Post Hudson Mohawke einen unverhofften Erfolg beschert hat. Dem US-Sender NBC sagte der 36-Jährige: "Das ist kein Song, den ich auf eine Sex-Playlist packen würde", er wolle sich aber auch nicht über die Vorlieben anderer lustig machen.

Da sein Stück allerdings zu solchen Verwerfungen in der Beziehung eines jungen Mannes geführt haben soll, empfahl er gleich sein gerade herausgekommenes Album fürs Bett. Manchmal muss man die Gelegenheit eben nutzen.

