Rihanna-Fans fiebern dem Super Bowl entgegen. In einer Pressekonferenz gab der Superstar nun Einblick in seine Planungen für das Mega-Event.

Kaum eine Super-Bowl-Halbzeitshow wurde in den letzten Jahren mit so viel Spannung erwartet, wie in diesem Jahr: Megastar Rihanna wird nach mehr als sechs Jahren Abstinenz in der Nacht von Sonntag auf Montag im größtmöglichen Rahmen ihr Bühnen-Comeback feiern. Im Vorfeld zum Endspiel der US-amerikanischen Profi-Footballliga NFL gab die Sängerin nun eine Pressekonferenz vor mehr als 500 Journalisten. Wie in zahlreichen YouTube-Videos zu sehen ist, ließ sich Rihanna dabei allerdings nicht wirklich in die Karten schauen. Die Fans sind also weiter im Ungewissen, was genau man bei ihrem Auftritt erwarten kann.

So wollte Rihanna zum Beispiel nicht verraten, welche ihrer Hits sie bei der von Apple Music präsentierten Veranstaltung zum Besten geben wird. Die Sängerin erzählte lediglich, dass ihre Show 13 Minuten lang dauern werde und eine Reise durch ihre 17-jährige Karriere darstellen wird. Ihr Werk so zu komprimieren, sei für sie in der Vorbereitung fast unmöglich gewesen. Insgesamt habe es 39 unterschiedliche Abläufe und Setlists für ihren Auftritt gegeben. Vieles sei dabei auch neu inszeniert worden: "Neuer Song, andere Sounds, andere Gitarre. Da kommt einiges zusammen."

Drake und/oder Jay-Z: Wer tritt an der Seite von Rihanna auf?

Ebenfalls wollte Rihanna nicht verraten, wer an ihrer Seite erwartet werden darf. Traditionell werden bei den Super-Bowl-Halbzeitshows namhafte Gaststars auf der Bühne neben dem Hauptact performen, die oft auch schon im Vorfeld angekündigt werden. Nicht so Rihanna, die sich auch in dieser Frage bedeckt hielt. In US-Medien wird seit geraumer Zeit spekuliert, dass möglicherweise die Rapper Jay-Z, A$AP Rocky, T.I. und Drake neben DJ Calvin Harris mit Rihanna auftreten werden. Bestätigt ist bislang jedoch nichts davon.

Die Halbzeitshow des diesjährigen Super Bowl steht ganz im Zeichen von Hip-Hop, R&B und Rap. Zu den Künstler, die in Inglewood, Kalifornien, auf der Bühne stehen werden gehören Superstars wie Snoop Dog, Dr. Dre, Eminem und Mary J. Blige. Bei einer Pressekonferenz vor dem Event kündigte Dr. Dre an: "Wir wollen sicherstellen, dass alle wissen, dass es eine der besten Halbzeitshows aller Zeiten wird. Wir werden zeigen, wie professionell und wie großartig wir auf der Bühne sein können und wie aufregend wir für die Fans sind." Mary J. Blige hatte 2001 schon einmal mit den Bands Aerosmith und NSync die Halbzeitshow bestritten, aber auch sie gibt der diesjährigen Show eine noch eine viel größere Bedeutung. "Es ist Musikgeschichte", sagte die 51-Jährige.

Im vergangenen Jahr heizte federführend die Hip-Hop-Legende Dr. Dre den Fans im Stadion und an den TV-Geräten in der Halbzeit-Show beim Super Bowl ein. An seiner Seite tummelten sich die Superstars Eminem, Snoop Dogg, Mary J. Blige und Kendrick Lamar. Alle wurden allerdings im Vorfeld bereits angekündigt. Einziger Überraschungsgast im Jahr 2022: Rap-Ikone 50 Cent.