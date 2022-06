Rock am Ring ist zurück. Coronabedingt war das renommierte Festival in der Eifel zwei Jahre lang ausgefallen. Nun geht es wieder ab vor den ganz großen Bühnen, mit Tausenden Fans inklusive Zelten und Ausnahmezustand. Bei schönsten Wetterbedingungen konnte zum Auftakt am Freitag bereits gut gefeiert werden. Denn es geht ja nicht nur um Musik, sondern auch um das Gesamterlebnis: "Es ist unbeschreiblich, weil, das ist mein zehntes Mal Rock am Ring. Das kann man gar nicht in Worte fassen, weil zwei Jahren im Prinzip zu Hause sitzen und das, was man halt am liebsten tut und macht, auch das Socializing, alles wieder zu haben, ist einfach, gibt Worte für." "Es ist wie ein Befreiungsschlag. Wir freuen uns, dass wir wieder hier sein können und es wird ganz besonders. Es war davor schon geil und jetzt wird es noch besser." "Ich bin das erste Mal hier und es ist super." "Es könnte nicht besser sein. Es hat so gefehlt." Insgesamt werden rund 90.000 Gäste am Nürburgring erwartet, die sich während des dreitägigen Festivals über spitzen Musik von Top-Bands freuen, wie Green Day, Marteria, Muse, Placebo, Casper und den Beatsteaks oder Billy Talent.