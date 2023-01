Sehen Sie im Video: Rock-Legende Jeff Beck mit 78 Jahren gestorben





Die britische Rock-Legende Jeff Beck ist tot. Der E-Gitarrist sei mit 78 Jahren gestorben, teilte seine Familie mit. Auf seinem offiziellen Twitteraccount hieß es, er sei nach einer bakteriellen Meningitis gestorben. Der Musiker verstarb demnach bereits am Dienstag. Beck galt als einer der einflussreichsten E-Gitarristen. Er war in den 60er-Jahren mit der Gruppe "The Yardbirds" bekannt geworden, wo er Eric Clapton ersetzte. Später spielte er mit dem Sänger Rod Stewart. Außerdem arbeitete er in unterschiedlichen Formationen mit zahlreichen Weltstars zusammen. Er machte sich einen Namen als musikalischer Perfektionist und prägte mit unverwechselbaren Riffs bekannte Hits. Noch im vergangenen Jahr veröffentlichte Beck ein Album gemeinsam mit dem Hollywood-Schauspieler Johnny Depp und gemeinsam ging sie damit anschließend auf Tournee.

