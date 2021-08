Er machte die anderen zu Giganten: Konzertveranstalter Roland "Balou" Temme ist überraschend gestorben. Die deutsche Musik- und Veranstaltungsszene trauert um einen ihrer besten Menschen.

"You made my dreams come true, warst der Wind für meine Flügel", schreibt Udo Lindenberg über seinen Freund und Konzertveranstalter, den "Zauberer der Think Big Keine-Kompromisse-Monarchie" Roland Temme, der am Freitag im Alter von 67 Jahren überraschend gestorben ist. Er nimmt damit Abschied von einem Mann, der groß dachte – vor allem die anderen.

Viele der bedeutendsten deutschen Künstler hatte Temme, in der Branche und privat nur "Balou" genannt, über die Jahre noch ein Stück größer gemacht. Als ihr Konzertveranstalter, aber auch als ihr Freund, Ratgeber und Mentor. 18 Jahre war er Manager von BAP gewesen, hatte das Kölner E-Werk mitgegründet, veranstaltete in den 90ern die erfolgreichsten Marius Müller-Westernhagen-Tourneen, plante Auftritte für die Prinzen, Sido, André Rieu und David Garrett über seine Konzertveranstaltungsgesellschaft und seinen Eventveranstalter Think Big. Gerade war er damit beschäftigt, die Peter-Maffay-Tour für den kommenden September zu organisieren.

Temme war auch ein wichtiger Verbündeter des stern. Er half, im Jahr 2000 die Aktion "Mut gegen Rechts" aufzubauen und 2014 "Birlikte", das Festival zum Gedenken an die Opfer des NSU-Terrors. Zuletzt vermittelte er Ende 2020 bei der großen stern-Backstagehelden-Aktion, bei der Prominente für die Helfer hinter den Kulissen der Kulturbranche Spenden sammelten.

So war das immer mit Balou: Ein Anruf genügte. Er hörte sich die Sache an. Und wenn sie gut war – und bestenfalls noch groß – ging alles ganz schnell.

Roland "Balou" Temme organisierte die Touren für Udo Lindenberg

"Wenn ich Balou in einem Satz beschreiben müsste: Er rennt los und kriegt's hin", hat seine Frau Andrea Temme 2019 in einem Interview mit dem stern gesagt. Wir trafen die beiden damals für eine Titelgeschichte über die Ehe, in Timmendorf, Udo Lindenberg probte dort gerade für seine bevorstehende Tournee. 29 Jahre zuvor hatte sich das Paar backstage bei einem Westernhagen-Konzert kennengelernt. Die Sache zwischen ihnen sei schnell klar gewesen, erzählten sie. Und wurde dann – so kompromisslos und klar, wie man es selten beobachten kann – zu einer großen Liebe.

Balou Temme hatte den Wunsch, die Menschen, denen er begegnet ist, noch ein Stück höher zu heben. Es gelang ihm.