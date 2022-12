Rolf Zuckowski und sein Sohn: Ali Zuckowski, 47, steckt hinter vielen Songs von Sarah Connor, Helene Fischer und Udo Lindenberg. Rolf, der am 12. Mai 75 wird, komponiert am liebsten für sich selbst

von Katharina Kluin Rolf Zuckowskis Lieder sind der Soundtrack vieler Familien, auch seiner eigenen. Sein Sohn Ali lernte früh – und schreibt heute Hits für Deutschlands größte Stars.

Es soll Leute geben, die mit den Augen rollen, wenn sie den Namen Rolf Zuckowski hören. Kinderkram. Lange her und so. Und doch rührt seine Musik wohl in fast jedem etwas an. Kaum eine deutsche Kindheit seit den späten 70er-Jahren, die ohne "Wie schön, dass du geboren bist" auskäme. Kaum ein Plätzchenbacken, bei dem nicht auch heute noch einer "In der Weihnachtsbäckerei" anstimmt. Und kaum ein Liederbuch ohne Theos Bananenbrot.