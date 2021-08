Die Rolling Stones werden ihre Tour in den USA ohne ihren Schlagzeuger Charlie Watts beginnen. Der 80-Jährige erholt sich von einem umgeplanten medizinischem Eingriff. Er ist das älteste Mitglied der Rockband.

Er gibt bei den Rolling Stones den Takt vor und das seit fast 60 Jahren: Charlie Watts saß bisher immer zuverlässig am Schlagzeug, wenn die legendäre Rockband um Sänger Mick Jagger auf Tour ging. Doch dieses Mal ist alles anders. Wie die Band mitteilte, wird Watts bei der kommenden US-Tournee wahrscheinlich nicht dabei sein.

"Charlie hatte einen Eingriff, der vollkommen erfolgreich war. Doch seine Ärzte haben beschlossen, dass er nun richtige Ruhe und Erholung braucht. Da in einigen Wochen die Proben anfangen, ist das mehr als enttäuschend", heißt es. An was genau der Schlagzeuger litt, ist nicht bekannt. Die britische Presse berichtet von einer Not-OP nach einer Routine-Untersuchung in einem Krankenhaus in London. "Keiner hat das kommen sehen", teilt ein Sprecher von Watts mit. 2004 litt Watts an Kehlkropfkrebs, konnte die Krankheit jedoch überwinden.

Charlie Watts kommt zurück auf Tour, sobald es ihm besser geht

Watts ist mit seinen 80 Jahren das älteste Mitglied der Rolling Stones. Auch er richtete in dem Statement einige Worte an die Fans und konnte bereits wieder scherzen. "Jetzt bin ich doch mal aus dem Takt geraten", wird er zitiert. Er arbeite hart daran, wieder fit zu werden und habe aufgrund der Meinung der Experten akzeptiert, dass das ein wenig dauern werde. Eigentlich sollte Watts gemeinsam mit seinen Bandkollegen Mick Jagger, Keith Richards und Ronnie Wood am 26. September auf der Bühne stehen, zum US-Tourauftakt in St. Louis. Die Konzerte werden jedoch trotz seiner Erkrankung nicht abgesagt.

Weil so viele Fans durch die Pandemie gelitten haben, wolle er die, die ihre Tickets behalten haben nicht schon wieder durch eine Absage oder Verschiebung enttäuschen. "Ich habe deshalb meinen guten Freund Steve Jordan gebeten, für mich einzuspringen", so Watts. Jordan spielt unter anderem mit Keith Richards in einem Nebenprojekt, ist ein Grammy-Gewinner.

Er sagt: "Keiner wird sich mehr freuen als ich, wenn ich den Platz am Schlagzeug für Charlie wieder frei machen kann, sobald es ihm besser geht". Die Rolling Stones haben insgesamt 13 Konzerte in den USA geplant, die Tour war aufgrund der Pandemie bereits einmal verschoben worden.

