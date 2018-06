Auch wenn sie im Laufe ihrer mehr als 50-jährigen Karriere bereits häufiger in Deutschland aufgetreten sind, ist ein Konzert der Rolling Stones noch immer etwas besonderes und elektrisiert die Menschen. Wie sehr, das zeigen aktuelle Daten der Videoplattform Youtube. Allein der Start des Vorverkaufs für Deutschlandkonzerte reicht aus, um die hiesigen Fans in Wallung zu versetzen. So zeigt die Kurve der Aufrufe von Stones-Songs in Deutschland einen beträchtlichen Ausschlag an den Tagen, an denen die Karten für die Auftritte in den Handel kommen. Das zeigt sich sowohl für das Jahr 2017 wie 2018, wo signifikante Ausschläge zu verzeichnen sind.

Noch größer ist die Erregungskurve nur am 9. September 2017: An dem Tag startete die Tour in Hamburg. Drei Tage später, beim Konzert in München, war das Stones-Fieber bei vielen offenbar schon wieder etwas abgeklungen.

Was manche erstaunen mag: Die Musik der Rolling Stones gilt auch heute als partytauglich. So geht die Kurve auch an Silvester steil nach oben.

Doch zu welcher Musik von Mick Jagger, Keith Richards und Co. schunkeln die Deutschen am liebsten? Etwas überraschend ist hier nicht etwa "Satisfaction" vorn, sondern "Paint it Black". Ungeachtet der gegenwärtigen Kanzlerinnendämmerung hören die Bundesbürger nach wie vor gerne "Angie", der Song folg auf Platz 2.

Das sind die zehn Songs der Rolling Stones, die die Deutschen 2018 am meisten gehört haben:

1. Paint it, Black

2. Angie

3. Gimme Shelter

4. Sympathy for the Devil

5. (I Can’t Get No) Satisfaction

6. You Can’t Always Get What You Want

7. Honky Tonk Women

8. The Last Time

9. Anybody Seen My Baby

10. She’s A Rainbow

Am Freitagabend gastieren die Rolling Stones im Rahmen ihrer "No Filter-Tour" im Berliner Olympiastadion. Es ist eines von zwei Deutschlandkonzerten. Im Vorprogramm tritt die britische Band The Kooks auf, ab 20.15 Uhr sollen die Stones die Bühne betreten. Das zweite Konzert findet am 30. Juni in der Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart statt.