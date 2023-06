Im dänischen Roskilde ist das größte Festival Skandinaviens mit einem hochkarätigen Lineup angelaufen. Bereits vergangenen Samstag öffnete das Camping-Gelände, damit die ersten der schätzungsweise insgesamt 130.000 Gäste und Freiwilligen ihre Zelte aufschlagen konnten. "Das Festival" hat begonnen, schrieben die Veranstalter bei Instagram. Alle 80.000 Dauertickets sind ausverkauft. Roskilde liegt gut 30 Kilometer westlich von Kopenhagen.

Das Event findet in diesem Jahr zum 51. Mal statt. Seit Sonntag laufen diverse Veranstaltungen und Aktivitäten auf dem Festival-Gelände, die großen Musikbühnen sind seit dem gestrigen Mittwoch im Fokus.

Roskilde-Festival 2023: Musikalische Hochkaräter und Klimaschutz

Mit dabei sind diesmal musikalische Hochkaräter wie Kendrick Lamar, Queens of the Stone Age, Lil Nas X, Busta Rhymus und Blur, ehe Headlinerin und Grammy-Gewinnerin Lizzo ("About Damn Time") am Abschlussabend kommenden Samstag auf der berühmten orangefarbenen Bühne erwartet wird. Dann ist auch ein Talk mit Klimaaktivistinnen von verschiedenen Kontinenten geplant, dabei ist auch die deutsche Fridays-for-Future-Aktivistin Luisa Neubauer.