von Eugen Epp Die österreichische Band Russkaja macht seit vielen Jahren Musik mit meist russischen Text. Doch der Ukraine-Krieg hat alles verändert: Jetzt löst sich die Gruppe auf.

2005 gründete Georgij Alexandrowitsch Makazaria in Wien die Band Russkaja. Makazaria stammt aus Moskau, lebt seit 1989 in der österreichischen Hauptstadt, wollte aber zumindest den musikalischen Wurzeln aus seiner Heimat verbunden bleiben. Seine Band spielte von traditioneller russischer Musik inspirierten Ska-Punk mit meist russischen Texten und kam damit in Österreich zu einiger Bekanntheit. Auch in Deutschland trat die Gruppe regelmäßig auf, unter anderem beim Wacken-Festival.

Damit ist es jetzt vorbei, Russkaja haben ihre Auflösung bekanntgegeben – wegen ihres Namens, des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine und Anfeindungen. Dies sei "der traurigste Tag der Bandgeschichte", erklärte die Gruppe auf Facebook, der Krieg habe es aber "unmöglich gemacht, mit einem Image und Style weiterzumachen, die sich auf satirische Art und Weise der Sowjet-Thematik und -Sprache bedienen". Daraus zieht die Band nun die Konsequenzen: "Die Zeit ist gekommen, um aufzuhören."

Band Russkaja will nicht für Krieg stehen

Als "tragisch mit einem sehr bitteren Beigeschmack" bezeichnen die Wiener ihre Musik, die ursprünglich als Satire gedacht war, mittlerweile – der 24. Februar, der Beginn des Krieges in der Ukraine, hat alles verändert. "Niemand in dieser Band will etwas repräsentieren, das in Zeiten wie diesen ausschließlich mit Krieg, Tod, Verbrechen und Blutvergießen assoziiert wird", stellen Russkaja in ihrem Statement klar, ebenso wie die Band auf ihren Konzerten den Krieg verurteilt.

Das sei aber "nicht genug": "Wir sehen, dass dieser Krieg nicht mehr so schnell aufhört und auch wenn er das tut, ist das Sowjet-Image für immer beschädigt und tabuisiert." Was das bedeutet, muss die Band schon jetzt erfahren. Nach eigenen Angaben erlebt sie "jeden Tag Shitstorms", bekommt eine Unmenge an Hassnachrichten, Songzeilen würden böswillig fehlinterpretiert. Die Musiker fühlen sich als "russische Terroristen" dargestellt und fürchten um ihre Sicherheit. Dabei wollten sie für "Frieden, Diversität und Zusammenhalt stehen".

Letztes Album ein "Abschiedsgeschenk" an die Fans

Der Name "Russkaja" bedeutet übersetzt "Russische", die sieben Mitglieder der Band stammen aus der der Ukraine, Italien, Deutschland und Österreich. In Österreich wurde die Gruppe mit ihren Auftritten in der Late-Night-Show "Willkommen Österreich" bekannt. In der Sendung wollen die Musiker auch weiterhin auftreten, allerdings unter anderem Namen.

Gerade erst haben Russkaja ihr siebtes Studioalbum veröffentlicht – das sei jetzt ein "Abschiedsgeschenk" für die Fans. Ihre angekündigte internationale Tournee hat die Band abgesagt.

Quelle: Russkaja auf Facebook / "Willkommen Österreich" auf Facebook