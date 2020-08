Als Musiker wird Tony Bennett immer noch verehrt. Auch aktuelle Popstars suchen seine Nähe. Nun hat der gebürtige New Yorker seinen 94. Geburtstag gefeiert. Gratulationen kamen von allen Seiten - viele natürlich musikalisch.

Zu seinem 94. Geburtstag ist US-Sänger Tony Bennett («Because of You», «For Once in My Life») mit Glückwünschen und Ständchen überhäuft worden.

Prominente Freunde und Kollegen, darunter Elton John, Stevie Wonder, Sting, Billy Joel, Alec Baldwin, Barbra Streisand und Bette Midler, gratulierten Bennett in den sozialen Medien. Stevie Wonder stimmte ein Ständchen mit einer Mundharmonika an, der italienische Tenor Andrea Bocelli gratulierte mit einem «Happy Birthday»-Song, Streisand postete ein früheres Duett mit Bennett.

«Du bist eine wahre Inspiration», sagte Sting nach einem musikalischen Gruß. «Vor 50 Jahren hast du den Song «The Best is Yet to Come» aufgenommen und diese Botschaft ist heute noch so wichtig wie vor fünf Jahrzehnten», schrieb Sängerin Queen Latifah. «Danke für deine Positivität, Freundschaft und Musik». «Du hast die Welt zu einem besseren Platz gemacht», würdigte Elvis Costello seinen Kollegen. Elton John dankte dem «großartigen» Menschen und Musiker für all die Freude, die er verbreitet habe.

Bennett bedankte sich auf Twitter und verlinkte zahlreiche Glückwünsche. Er postete auch eine Zeichnung, die er als Geburtstagsgeschenk vom U2-Sänger Bono erhalten hatte.

Der gebürtige New Yorker hatte 1961 in San Francisco zum ersten Mal seine berühmte Erkennungsmelodie «I Left My Heart in San Francisco» gesungen, die ihm ein Jahr später seine erste Grammy-Trophäe einbrachte. Der 18-fache Grammy-Preisträger nahm im hohen Alter Songs mit vielen jüngeren Künstlern auf. Sänger wie Marc Anthony, Gloria Estefan, Christina Aguilera, Amy Winehouse und Sheryl Crow traten mit Bennett ans Mikrofon. Auch sein Album «Cheek to Cheek» mit Lady Gaga war ein großer Erfolg.