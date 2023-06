Sänger Prince starb am 21. April 2016 an einer Überdosis Fentanyl

von Jessica Kröll 2016 starb Sänger Prince im Alter von 57 Jahren. Bis dahin nahm er unzählige Songs auf, einige davon wurden weltberühmt. Sein allererstes Demo-Tape, dass seine Karriere in Gang brachte, wird jetzt versteigert.

Jahrelang lag es auf dem Dachboden des Warner Bros. Records-Vizepräsidenten Russ Thyret: Das allererste Demo von Popstar Prince. Drei Songs hatte der damals noch unbekannte 18-jährige Prince Roger Nelson aus Minneapolis darauf eingesungen. Jetzt wird das Demoband versteigert.

Laut dem Bostoner Auktionshaus RR Auction enthält das Demo unveröffentlichte Versionen der Songs "Just As Long As We're Together" und "My Love Is Forever", die Prince beide für sein Debütalbum neu aufgenommen hat, sowie das nie veröffentlichte Lied "Jelly Jam". Alle Songs schrieb, arrangierte und sang der junge Prince selbst, spielte dazu alle Instrumente. Das 1976 aufgenommene und noch originalverpackte Demo ist Teil der Auktion "Marvels of Modern Music", die am Donnerstag endet.

"Geburtsstunde" von Prince: Erstes Demotape des Sängers wird versteigert

"Es ist das Originalband, also die Geburtsstunde dessen, der als Prince bekannt wurde", sagte Bobby Livingston, Executive Vice President of Public Relations von RR Auction, gegenüber CNN. "Unglaublich, denn sie stammen von dem Archivar, dem sie geschickt wurden und haben somit eine ununterbrochene Aufbewahrungskette", so Livingston.

Das besondere Artefakt wurde von Jeff Gold entdeckt, einer ehemaligen Führungskraft von Warner Bros. Records, der mit Russ Thyret befreundet war. Thyret, der später CEO und Vorsitzender der Plattenfirma war, nahm Prince am 25. Juni 1977, kurz nach seinem 19. Geburtstag, bei Warner Bros. unter Vertrag. Wie der Nachrichtensender CNN berichtet, habe Gold einen Anruf von Thyrets Witwe erhalten, die in Los Angeles lebt. Thyret starb im Jahr 2021. "Sie sagte, 'Russ hat eine Menge Zeug aufbewahrt und es ist alles auf dem Dachboden unseres Hauses – würden Sie kommen und einen Blick darauf werfen und mir helfen, herauszufinden, was damit zu tun ist und alles kaufen, was Sie interessiert?'" wird Gold zitiert.

Auf dem Dachboden habe er dann einige Kisten mit Tonbändern gefunden. "Als ich das Demoband sah, wusste ich genau, was es war", so Gold. "Ich war sehr aufgeregt, als ich es sah, aber auch vorsichtig, denn man weiß nie, ob das Band abspielbar sein wird oder ob das Band das Falsche in der Schachtel ist – aber glücklicherweise war dieses das Richtige."

Das zu versteigernde Demoband wird laut RR Auction mit einer Plexiglasvitrine, einer Visitenkarte von Thyrett, einem CD-Transfer des Tons und einem Herkunftsnachweis von Gold geliefert. Neben dem Demoband werden noch weitere Gegenstände des Popstars versteigert, unter anderem ein Spitzenhandschuh, den er während der Purple Rain-Tournee auf der Bühne trug.

Sehen Sie im Video: Bei einer Recherche zu einem Lehrerstreik in den 70er Jahren macht ein TV-Team aus Minnesota eine unglaubliche Entdeckung. Ein Junge taucht in dem Video auf – es ist der Popstar Prince als er noch ein Kind war.

Quellen: PR Auction, CNN