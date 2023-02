Stefanie Hertel singt in Abba-Musical in Hamburg

Die Sängerin Stefanie Hertel steht schon von Kindesbeinen an auf der Bühne und ist außerdem fast ebenso lange großer Abba-Fan. Nun kann sie beide Leidenschaften miteinander verbinden.

Die Sängerin Stefanie Hertel (43) wagt etwas Neues und wird bald für einige Zeit im Kult-Musical "Mamma Mia!" mit den Hits von Abba in Hamburg mitsingen. Die Volksmusikerin werde an ausgewählten Daten im April als Tanja auf der Bühne im Stage Theater Neue Flora in Hamburg stehen und somit als eine der drei Sängerinnen von "Donna und die Dynamos" live zu erleben sein, teilte Stage Entertainment mit.

Mindestens zwölf Termine im April stehen bereits fest. Erstmals ist es am 7. April (20.00 Uhr) so weit. Weitere Termine - eventuell auch im Mai - könnten noch folgen, wie eine Stage-Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Hertel aus dem sächsischen Vogtland ist Fan der Band Abba und auch des Musicals "Mamma Mia!" - mit dem Gast-Engagement gehe deshalb ein langgehegter Traum in Erfüllung, sagte sie laut Mitteilung. ""Mamma Mia!" ist für mich das Nonplusultra. (...) Ich war 2002 bei der Deutschland-Premiere im Stage Operettenhaus dabei und habe mich vor Freude nicht eingekriegt!" Bei "Mamma Mia!" habe sie das Gefühl, dass sie es wieder und wieder sehen müsse.

Das Musical, in dem Hits wie "Dancing Queen", "Super Trouper" und "Mamma Mia" vorkommen, ist eine Erfolgsgeschichte: Mehr als 65 Millionen Menschen in 450 Städten haben es bereits gesehen. Dabei wurde es mittlerweile in 16 Sprachen übersetzt. Erzählt wird darin die herzig-launige Geschichte um die Griechin Donna und ihre Tochter Sophie und die drei möglichen Väter. In Hamburg wird es seit Herbst 2022 wieder aufgeführt.