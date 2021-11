US-Sängerin Tiffany, hier bei einem Festival-Auftritt im Jahr 2019, wurde durch ihren Hit "I Think We're Alone Now" weltberühmt

Mit ihrem Hit "I Think We're Alone Now" wurde Sängerin Tiffany 1987 weltbekannt. Doch ein Auftritt vor wenigen Tagen ließ einige Fans verwundert zurück. Die 50-Jährige hatte bei ihrem größten Hit Texthänger und kämpfte mit den Noten. Die Fans wundern sich.

Sie war erst knapp 16, als ihr im Sommer 1987 mit ihrer Debütsingle "I Think We‘re Alone Now" der internationale Durchbruch gelang. Tiffany, die mit gebürtigem Namen Tiffany Darwish heißt, landete mit der Covernummer sowohl in den USA als auch in Großbritannien auf Platz 1 der Charts. Ihr Debütalbum erreichte 4-fach Platin. Nachdem ihr drittes Album 1990 floppte, wurde es ruhig um die US-Amerikanerin. Zwar kehrte sie Jahre später wieder mit neuen Veröffentlichungen zurück, doch an ihre alten Erfolge konnte sie nie mehr richtig anschließen.

Zuletzt nahm sie 2018 an der australischen Version von "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" teil, wurde jedoch als erste Teilnehmerin rausgewählt. Und auch bei einem aktuellen Auftritt von ihr schien das Publikum nicht begeistert zu sein. Ein Video auf dem Nachrichtenportal "TMZ" zeigt die 50-Jährige bei einem Auftritt am Sonntag in Melbourne im US-Bundesstaat Florida.

So wurde sie in den 80er Jahren bekannt: Tiffany Darwish © Imago Images

Sie steht barfuß auf der Bühne neben ihrem Gitarristen und wirkt angeschlagen. Ihre Stimme klingt heiser, sie kämpft mit den Noten und hat bei ihrem größten Hit "I Think We‘re Alone Now" sogar Texthänger. Das Publikum hilft und singt mit. Doch gegen Ende des Liedes scheint die Sängerin irgendetwas zu stören. Sie unterbricht das Lied und ruft: "Fuck you. Es ist mein Hit. Ich werde ihn richtig singen."

Fiese Twitter-Kommentare nach Auftritt von Tiffany

In den sozialen Netzwerken hagelte es fiese Kommentare für die Sängerin: "Nun, jetzt ist sie allein", "Manchmal ist es besser, aufzugeben" oder "Ich kann auch nicht singen, wenn ich betrunken bin", lauten nur einige der Twitter-Kommentare zu dem Auftritt. Auch über ihr Aussehen wird diskutiert: "Sie sieht nicht gut aus. Das sage ich schon seit einer Weile. Süchtig nach irgendwas", heißt es da. Oder auch: "Sie hat sehr viel zugenommen".

Was genau der Grund für ihre Aussetzer war, ist unklar. Bislang hat sich Tiffany selbst nicht dazu geäußert. Ein Sprecher der Sängerin erklärte laut TMZ, dass sie ihre Stimme verloren hatte und von ihrem Auftritt einfach frustriert war. Vielleicht war die Sängerin aber auch einfach nur fertig. Das Konzert am Sonntag war das letzte ihrer Shadow-Tour durch Kalifornien, die bereits am 5. Juni in Texas startete.

