Die britische Sängerin starb mit nur 27 Jahren an einer Alkoholvergiftung. Bei einer zweitägigen Auktion wurden über 800 Nachlass-Stücke von Winehouse versteigert.

Bei einer Auktion von Andenken an die legendäre Sängerin Amy Winehouse (1983-2011) sind am Samstag hunderte Stücke weit über ihrem Schätzpreis versteigert worden.

Eine herzförmige rote Ledertasche, für Winehouse vom Label Moschino entworfen, war mit 20.000 Dollar veranschlagt. Sie brachte bei der Versteigerung im kalifornischen Beverly Hills knapp 205.000 Dollar (rund 177.000 Euro) ein, wie Julien's Auctions auf Twitter mitteilte.

Ein goldfarbenes Minikleid vom Label Dolce & Gabbana kam für 150.000 Dollar unter den Hammer, es war auf 7000 Dollar geschätzt worden. Ein schwarz-weiß gestreiftes Kleid, das die verstorbene Sängerin während eines Auftritts in der «Tonight Show» mit Jay Leno 2007 bei der Performance des Songs «Rehab» trug, brachte 25.000 Dollar ein. Für den engen schwarzen Rock, den Winehouse 2008 bei der Grammmy-Verleihung trug, als sie fünf Trophäen holte, zahlte ein Bieter über 11.000 Dollar.

Ein türkisfarbener Büstenhalter, den die Sängerin in dem Musikvideo für «You Know I'm No Good» vorzeigte, brachte gut 25.000 Dollar ein, zwei Stofftiere des britischen Stars erzielten über 6200 Dollar. Versteigert wurde auch eine Geburtstagskarte, die Winehouse von Sängerin Adele erhalten hatte. Im Auktionskatalog war sie mit 200 bis 400 Dollar aufgelistet, am Ende schoss der Preis auf 3200 Dollar hoch.

Im Rahmen der zweitägigen Auktion, zehn Jahre nach dem Tod der Sängerin («Back to Black», «Rehab»), wurden über 800 Nachlass-Stücke angeboten. Am Sonntag standen weitere Highlights auf dem Programm, darunter das grün-schwarze Minikleid, das die Sängerin im Juni 2011 in Belgrad bei ihrem letzten offiziellen Konzert trug. Am 23. Juli wurde der Star tot in seiner Londoner Wohnung aufgefunden. Sie war mit 27 Jahren an einer Alkoholvergiftung gestorben.

Amys Eltern Mitch und Janis hatten die Auktion mit zusammengestellt. Ein Teil des Erlöses ist für einen guten Zweck bestimmt - das Geld geht an die Amy-Winehouse-Stiftung, die Jugendliche vor Alkohol- und Drogenmissbrauch schützen will.