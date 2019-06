"Vincent kriegt keinen hoch, wenn er an Mädchen denkt." So lautet eine Textzeile aus Sarah Connors neuem Song "Vincent". Zu viel für einige Radiobosse. Was, wenn das Kinder und Jugendliche hören und den Eltern unangenehme Fragen stellen? Manche Radiosender haben den Song aus dem Programm genommen oder spielen ihn nur nachts. Andere haben ihn - zensiert ist ja so ein böses Wort - entschärft.

Zur Person: Olivia Jones Olivia Jones (49) führt mit Promi-Kieztouren Touristen durch St. Pauli, veranstaltet Party-Hafen- und Stadtrundfahrten und betreibt auf der Großen Freiheit eine Schlager-Bar, einen Show-Club mit Burlesque-, Travestie- und Comedy-Acts und Deutschlands ersten Menstrip-Club, zu dem nur Frauen Zutritt haben. Darüber hinaus liegt ihr gesellschaftliches Engagement am Herzen, vor allem für Aufklärung, Toleranz und Vielfalt: Als erste Drag Queen der Welt kandidierte sie mit einem schrillen symbolischen Wahlkampf für ein politisches Amt, durfte das Wort zum Sonntag anmoderieren, als eine von wenigen hundert Deutschen ihre Stimme bei der Wahl des Bundespräsidenten abgeben und ihr erstes Kinderbuch "Keine Angst in Andersrum", sorgte bundesweit für Gesprächsstoff. Mittlerweile geben Mitglieder der Olivia-Jones-Familie an Kitas und Schulen Nachhilfe in Sachen Toleranz und Vielfalt. Infos: www.olivia-jones.de

So wie Hitradio Antenne 1. Deren Programm-Koordinator erklärte: Man sei familienorientiert und jetzt könne "eine Familie an einem normalen Werktag mit zwei kleinen Kindern entspannt frühstücken, ohne dass sie sich danach mit den Kindern noch mal 25 Minuten extra hinsetzen muss." Ach Göttchen. Den Inhalt des Liedes findet der Sender aber trotzdem wichtig, wie er betont. So wegen Vielfalt und Toleranz und so.

Bravo, Sarah Connor!

Es geht in dem Lied von Sarah Connor um einen Jugendlichen, dem langsam dämmert, dass er schwul ist. Deshalb "kriegt Vincent keinen hoch, wenn er an Mädchen denkt." Connor sagte in einem Interview, dass sie wegen der Aufregung um das Lied kurzzeitig darüber nachgedacht habe, die Zeile in "Vincent wird nicht rot, wenn er an Mädchen denkt" zu ändern. Doch das hätte ihrer Meinung nach den Sinn des Liedes entstellt. Bravo, Sarah Connor, dass du dabei geblieben bist.

Hat Hitradio Antenne 1 Angst, dass seine Hörer etwas in den falschen Hals kriegen und vor Schreck am Croissant ersticken könnten? Der Satz ist zu viel für die ungetrübte Marmeladenromantik und die Heile-Frühstückswelt einiger Radiosender. Dabei wäre es höchste Zeit, dass Eltern mit Kindern und Jugendlichen über das Thema sprechen. Zur Not auch wegen eines frechen Liedtextes, der im Morgenradio gespielt wird.

Eine Erklärung - ganz ohne Sex

Liebe frühsexualisierungsgeängstigte Radio-Bosse, liebe besorgte Eltern, hier mal ein ganz spontaner Formulierungsvorschlag für alle mit Vincent-kriegt-bei-Mädels-keinen-hoch-Erklärungsnotstand: Ach weißt du mein Junge/Mädchen, das ist für Kinder noch schwer zu verstehen. Erwachsenenkram. Aber im Grunde geht’s um einen Jugendlichen der entdeckt, dass er anders ist. Er liebt nämlich keine Mädchen, so wie die meisten Jungs. Er mag lieber Jungs. Und weil das bei den meisten Jungs in seinem Alter anders ist, hat er jetzt Angst, dass er deswegen von allen anderen immer gaaaaanz doll geärgert wird.

Tataaa! Das nur mal flott aus der Hüfte geschossen. Ganz ohne Sex. Darf gerne verwendet werden. Zum Ausdrucken und Vorlesen. Auch ohne Copyright-An- und Urheberrechts-Abgabe. Es kann doch wirklich nicht so schwer sein. Die Sache ist's allemal wert. Zum Glück sind Sender wie BR3 vom Bayrischen Rundfunk viel mutiger. Meinen Respekt dafür.