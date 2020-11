Musikalischer Richtungswechsel oder einmaliges Experiment? Popsänger Sasha hat einen Mittelalter-Song veröffentlicht. Der hat eine kuriose Entstehungsgeschichte.

Viele Fans von Popsänger Sasha werden sich beim Anschauen seines neuen Videos verwundert die Augen gerieben haben. Zu Beginn kommt der 48-Jährige mit verhülltem Haupt aus der Dusche, unter seinem Handtuch kommt eine wallende Haar-Matte zum Vorschein. Während der Musiker in altertümliche Klamotten schlüpft, beginnt der Song in ungewohntem Mittelalter-Sound.

Ein Schriftzug kündigt den Sänger an als "Sasha der Barde". Der hat sich für seinen Versuch ordentlich Verstärkung mitgebracht: Mit Subway To Sally, Saltatio Mortis, dArtagnan, Feuerschwanz, Tanzwut und Patty Gurdy hat er zahlreiche Größen des Mittelalter-Rocks engagiert, die ihm bei seinem ersten Versuch in dieser Gattung unterstützen.

"Kaufmann & Maid" ist das Lied betitelt, der Text ist voller genretypischer Klischees: Es geht um einen "edlen Kaufmann" namens Didеldei, der in eine statt namens Dummdidadeldei kommt. Dort trifft er eine junge Frau namens Dummdidudel, "ein Weib so hold und brav" wie es in dem Song heißt. Beide trinken zusammen Met, verlieben sich - und heiraten schließlich.

Sasha mit E-Roller und Kuhhorn

Im Video läuft Sasha in mittelalterlichem Outfit durch eine Großstadt, zwischendurch brettert er mit einem E-Roller durch die Straßen, dann trinkt er Bier aus einem Kuhhorn.

Ein ziemlicher Schmarrn das Ganze. Doch Fans seiner gefälligen Popsongs müssen sich keine Sorgen machen: Der Ausflug in die Welt des Mittelalter-Rocks wird vermutlich ein einmaliger bleiben. Denn er hat eine besondere Vorgeschichte. Das Stück stammt aus der Feder von Klaas Heufer-Umlauf, der Sasha für eine Nummer in seiner Show "Late Night Berlin" gewinnen konnte.

Den Song schrieb Klaas Heufer-Umlauf

Er schrieb Sasha extra schlechte Songs auf den Leib, die dann in einer fingierten Marktforschung einem Testpublikum vorgeführt wurden. Die Probanden reagierten recht verstört auf die musikalischen Experimente Sashas.

Doch eine gewisse Eingängigkeit kann man "Kaufmann & Maid" nicht absprechen. Zusammen mit einigen der bekanntesten Mittelalter-Rocker hat Sasha diesen Song nun auf eine Länge von knapp vier Minuten gebracht und offiziell als Single herausgebracht.

Das Video verzeichnet nach dem ersten Tag bereits mehr als 100.000 Abrufe und könnte ein überraschender Erfolg werden. Halleluja. Oder wie Sasha sagen würde: Dumdidadeldei.