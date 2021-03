Der Sänger Sasha hat inmitten der leeren Hamburger Barclaycard-Arena ein exklusives Konzert für einen einzelnen Fan gegeben. Umgeben von Lagerfeuer- und Kerzenschein hat der Pop- und Rockmusiker am Donnerstagabend für die Sächsin Heike Hacker mehrere Lieder gespielt. O-TON Sasha "Einen Fan einzuladen zu einem One-and-One-Campfire-Konzert in der großen Barclaycard-Arena - ich glaube, das hat es noch nie gegeben." Fans konnten sich auf dem Instagram-Account von Sasha um das exklusive Ticket bewerben. Das Konzert war eigentlich im Freien geplant, doch das nasskalte und stürmische Hamburger Wetter hat das unmöglich gemacht. Deshalb wurde das Konzert in die coronabedingt leere Barclaycard-Arena verlegt. Normalerweise passen dort 15.000 Menschen rein. Nun spielte Sasha nur für die 36 Jahre alte Gewinnerin. O-TON Heike Hacker "Die ersten Töne und es hat geschallt in dieser großen Arena, am ganzen Körper Gänsehaut, es war wunderschön." In der Barclaycard-Arena sind seit einem Jahr keine großen Konzerte vor Publikum mehr gespielt worden - wann dort wieder Veranstaltungen stattfinden dürfen, ist noch offen.